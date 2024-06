La star e figlia vip fa coming out. Sul suo profilo Instagram l’attrice ha infatti reso nota la sua relazione con una ragazza e, sotto le foto di coppia prima in una stanza illuminata da luci rosse e poi in selfie allo specchio commentato “Blessed to be entering the Joyful New Era”. Ovvero “Felice di stare per entrare in una gioiosa nuova era”. Accanto, le emoticon di un cuore e di una bandiera arcobaleno.

Pochi giorni fa, per la verità, aveva pubblicato una Storia Instagram con su scritto “Happy priiiiiiiide” e una foto che la ritrae in posa con un libro intitolato “How To Be Gay”. Insomma, Louisa Jacobson, la figlia più giovane di Meryl Streep e Don Gummer, ha deciso di presentare al mondo la sua compagna, Anna Blundell.

L’attrice figlia vip fa coming out e presenta la fidanzata

33 anni e sorella più piccola di Henry Wolfe, Mamie e Grace, è nata dall’unione tra Meryl Streep e Don Gummer. I due si sono sposati nel 1978, ma nel 2023 si è venuto a sapere che erano già separati in gran segreto da almeno 6 anni. L’ultima volta che sono stati visti insieme era il 2018, a un evento ufficiale in occasione della notte degli Oscar.

Un portavoce del volto de ‘Il Diavolo veste Prada’ ha fatto sapere che “anche se si prenderanno sempre cura l’uno dell’altro, hanno scelto di vivere separati”. Tornando a Louisa Jacobson, come detto anche lei è nel mondo dello spettacolo. Ha quindi seguito le orme della sua mitica mamma.

Ha frequentato la Yale School of Drama e nel 2019 ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel film televisivo Gone Hollywood. Nel 2022 ha invece ottenuto la parte di Marian nella serie televisiva HBO The Gilded Age, al fianco di Carrie Coon, Cynthia Nixon, Denée Benton e Christine Baranski. Il coming out risale al 22 giugno scorso (qui il post), giorno del 75esimo compleanno di sua madre e il blogger Sky Maddas ha commentato: “Fare coming out al compleanno di tua madre è così iconico”.