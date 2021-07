Abbiamo avuto modo di prendere atto, soprattutto negli ultimi anni, quanto i Ferragnez siano una famigliaattiva sotto il punto di vista del sociale. Tra beneficenza in piena epoca pandemica e ambasciare la presa rapida da parte della società per quanto riguarda i diritti di tutte le minoranze, Fedez e la Ferragni sono in prima linea. Semopre.

È questo il caso della lotta a fianco dell’Onorevole Zan, che ha dato il nome al ddl che tanto fa discutere negli ultimi mesi. Fedez, che non è mai riuscito a tacere di fronte a ingiustizie e ineguaglianze, anche questa volta si è schierato dalla parte colorata della ‘battaglia’, sposando appieno il ddl Zan e facendo informazione in merito.

Dopo aver fatto polemica nei confronti dell’ex premier Matteo Renzi, Fedez si è difatti scagliato anche contro il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Ciò ha visto l’alba dopo il tafferuglio tra Chiara Ferragni e il leader di Italia Viva, partito che ha chiesto alcune modifiche al tanto chiacchierato decreto contro l’omolesbobitransfobia.





L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che ha subito risposto, a seguito delle polemiche, che “i politici fanno schifo” e che l’Italia è il paese “più transfobico d’Europa”. A sua volta Renzi ha definito la Ferragni una qualunquista, recriminazioni a cui ha nuovamente replicato Fedez, da bravo compagno di vita di Chiara. Scendendo nel merito Fedez ha domandato: “C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”.

Leggendo i titoli di oggi pensavo seriamente di essere stato io ad aver abbassato il livello del dibattito politico italiano. Poi su “Ma Fedez la fa la pipì in testa alla Ferragni?” del deputato Sgarbi ho tirato un sospiro di sollievo 😅 pic.twitter.com/WQmXOYykEv July 8, 2021

Ecco allora l’intervento di Sgarbi, che si è prontamente immischiato: “Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni? Siamo sicuri che non hai mai fatto cose che hanno a che fare con la meraviglia della pipì? La pipì in fondo può essere meglio della pioggia. Vaf***lo Fedez”. Tali dure quanto dirette parole sono state riprese dal cantate su Twitter, che ha così precisato: “Leggendo i titoli di oggi pensavo seriamente di essere stato io ad aver abbassato il livello del dibattito politico italiano. Poi su “Ma Fedez la fa la pipì in testa alla Ferragni?” del Deputato Sgarbi ho tirato un sospiro di sollievo”.