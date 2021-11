“Un regalo preziosissimo”. Fedez, papà innamorato. Dopo Leone, il bis con la figlia Vittoria

Pochi mesi fa Fedez è diventato papà per la seconda volta. Il suo profilo Instagram è costellato di foto che lo ritraggono insieme alla piccola Vittoria, al primogenito Leone e alla moglie Chiara Ferragni. Una famiglia che si mostra particolarmente unita e i follower seguono passo dopo passo la crescita dei piccoli e le vicende del rapper e dell’imprenditrice. Già per la nascita di Leone aveva scritto una canzone.

Si intitolava Prima di ogni cosa, un brano che per mesi è stato suonato su tutte le radio e racconta l’incredibile emozione dell’aver dato al mondo una nuova vita, di vedere giorno dopo giorno sbocciare quel tenero germoglio e diventare un fiore bellissimo. Fedez è un papà innamorato dei suoi figli e li ha portati nel suo mondo fatto di note e musica.

Ora ci ha riprovato e ha fatto il suo personale regalo a Vittoria. Anche per la più piccola di casa Fedez ha scritto una canzone che si intitola “Vittoria”, ricalca il nome della figlia, e non potrebbe essere una scelta più tenera: la nuova canzone di Fedez è una vera e propria dichiarazione d’amore per la più piccola di casa Ferragnez. Che il cantante fosse un papà dolcissimo è ormai un dato di fatto e questa canzone lo dimostra: nel brano non mancano frasi bellissime, intrise di quel forte sentimento che lo ha travolto nell’istante stesso in cui la piccola Vittoria è venuta al mondo, solo qualche mese fa.





Fedez ha deciso di scrivere un brano dedicato a sua figlia, proprio come aveva già fatto per Leone. La canzone è una dedica tenerissima, tra le cui righe si legge non solo la grande felicità per l’arrivo della bimba, ma anche l’emozione all’idea di vederla crescere. “Servirebbe un’altra vita e invece ho solo poche ore, e poi vorrai sentirti grande in un ostello di Berlino, vuoi già sentirti grande e lui ti aspetta in motorino” – scrive il rapper, quasi a prevedere il futuro e quello che per ogni papà è un vero e proprio spauracchio, cioè scoprire di non essere più il solo uomo importante nella vita della figlia. Un tema comune a tanti padri che Fedez ha tradotto in musica.

Vittoria è uno dei brani contenuti nel nuovo album Disumano, che Fedez aveva già annunciato alcune settimane fa e che è uscito il 26 novembre, dopo lunga attesa. La canzone dedicata a Vittoria è un inno all’amore, una serie di strofe che si tengono insieme grazie a quel forte legame che l’artista ha stretto con quella piccina che gli ha rubato il cuore e che non è solo un membro in più della sua splendida famiglia.