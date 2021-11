Fedez, la notizia arriva inaspettata. A diffondere le prime indiscrezioni sul ‘caso’ del rapper, il Corriere della Sera. Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, pare voglia allargare i suoi orizzonti. Per farlo, il rapper e marito dell’imprenditrice Chiara Ferragni pare abbia “registrato sul web un dominio che lascia presagire la possibilità di un suo ingresso in politica”.

La notizia continua a muoversi nel campo minato delle indiscrezioni, eppure stando al Corriere il dominio registrato da Fedez, che al momento risulta ovviamente inattivo, “non lascia scampo a fraintendimenti del caso: fedezelezioni2023.it. Come non si presta a fraintendimenti di sorta la società che l’ha comprato, la ZDF (Fedez al contrario), che è la sua”.

Non sono mancate, ovviamente, le reazioni dei fan: se qualcuno ha criticato Fedez per il possibile ingresso in politica, non manca chi considera un eventuale passo dell’artista in questa direzione come “una ventata d’aria fresca in un mondo in cui a circolare sono sempre le stesse, tristi facce”.





Una pura iniziativa di marketing? Eppure “Fedezelezioni2023.it” lascia poco spazio alle libere interpretazioni. D’altronde la coppia dei Ferragnez non si è mai mostrata del tutto distante dalle tematiche che affondano le proprie radici nella politica italiana.

Una coscienza critica in fatto di politica che il rapper ha sempre dimostrato di avere e che è emersa soprattutto negli ultimi anni e che ha portato anche ad alcuni scontri con diversi leghisti e ‘meloniani’ di Fratelli d’Italia. E con dalla loro 40milioni di utenti, i Ferragnez sembrano promettere per il meglio. Detto questo, si resta in attesa di conferme.