Proseguono le vacanze da sogno di Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai bimbi. L’imprenditrice digitale, il rapper e il piccolo Leone sono stati ospitati sulla mega imbarcazione di Riccardo Silva, manager esperto di diritti televisivi e presidente della squadra di calcio Miami FC. Il manager ha intrattenuto i Ferragnez con i tanti divertimenti offerti dallo yacht. Tutti insieme, molto probabilmente, si trovavano di fronte alle coste della Sardegna.

Senza nessun timore, Chiara Ferragni si è tuffata poco dopo il suo arrivo dal super scivolo gonfiabile, che dal ponte più alto ti “spara” come un missile direttamente in mare. Fedez, patito di basket, ha prima giocato sul campo allestito a bordo. Poi si è cimentato anche lui con il super scivolo, ma il video è tutto da ridere: “È troppo alto, ho paura”. Moglie e figlioletto lo incoraggiano: “Buttati”. Poi Chiara esausta dice: “Vai giù, ca**!”, facendo inalberare non poco il rapper milanese. Poco dopo però il giovane prende coraggio e si lancia.

Divertimento anche per il piccolo Leone, con tanto di mascherina da Spiderman, si è immerso con la mamma nella piscina idromassaggio. Un giornata davvero da sogno, che Chiara Ferragni e Fedez documentano con foto e video su Instagram. “Grazie al nostro amico Riccardo per averci ospitato – scrive Chiara – lo yacht più pazzo di sempre”.





Immediati i commenti increduli dei fan: “Ma è una nave da crociera”. E ancora: “Anch’io vorrei degli amici come Chiara e Fedez”. E come al solito boom di like per baby Leo: “Super tenero nell’idromassaggio”. Sempre a largo della Sardegna e sempre in barca, anche Elisa Isoardi è stata protagonista. Forse a causa del mare mosso, l’imbarcazione ha perso un parabordo.

È proprio Elisa Isoardi a tuffarsi in acqua per recuperare il galleggiante. A riprenderla, l’amica dal ponte della barca: “Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci”. Elisa Isoardi – che già durante l’Isola dei Famosi aveva dato prova del suo coraggio (non proprio come Fedez) – si tuffa senza esitazione tra le onde e recupera il parabordo. Fenomeno!