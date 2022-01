C’è qualcosa che non torna tra i fan di Fedez e Chiara Ferragni. In tanti si sono accorti di un dettaglio di non poco conto: sembra infatti che Fedez non indossi più la fede nuziale al dito. Naturalmente potrebbe essere un caso o ci potrebbero stare decine di spiegazioni logiche che non prevedono una rottura con Chiara. Tuttavia molti hanno deciso di condividere le proprie sensazioni a riguardo. Qualcuno ha infatti notato che negli ultimi giorni ha fatto mancare i propri like ai post Instagram della moglie Chiara Ferragni.

C’è da dire che si tratta di due indizi, che di per sé sono quasi insignificanti, tuttavia sono comunque bastati per mandare in tilt i fan del rapper milanese e dell’influencer cremonese e che hanno fatto schizzare in tendenza su Twitter l’hashatag Ferragnez. Alla fine quindi, si è parlato di crisi di coppia. Ma quanto c’è di vero in tutto ciò? Naturalmente, controllando un po’ meglio, si potrà notare che in questi giorni – e pure nelle ultime ore – Fedez e Chiara erano nella loro casa milanese, insieme.

Riguardo invece la fede nuziale, c’è da dire che in effetti dalle ultime Stories Instagram del rapper si nota che al dito di Fedez l’anello non c’è. Il fatto ha generato un giallo in rete tra i milioni di fan dei Ferragnez anche se la soluzione dell’enigma potrebbe essere piuttosto semplice. Per qualche motivo che esula dai problemi di coppia, come capita a milioni di persone sposate, l’artista ha deposto temporaneamente l’anello.





Qualcuno ha scritto: “Fedez a Natale ha mangiato talmente tanto che gli scoppiava il dito”. Qualcun altro azzarda: “Forse si era scheggiata o forse le stanno pulendo e lucidando dall’orafo. Tra l’atro, l’unica cosa che risalta un po’ più all’occhio, è che Fedez ancora non ci ha riso su. In genere il cantante scherza molto coi suoi fan riguardo queste finte ‘bombe’ gossip.

Tra l’altro non è la prima volta che i Ferragnez finiscono al centro del gossip per questioni relative al loro rapporto. Come ricorderete, a fine estate, Alfonso Signorini ha pubblicato su Chi Magazine delle paparazzate che hanno immortalato Fedez e l’influencer protagonisti di una furibonda litigata in alto mare, a bordo di un’imbarcazione di lusso. C’entrerà qualcosa con la mancanza della fede. Chi può dirlo?