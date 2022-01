Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha superato il Covid: l’imprenditrice si è negativizzata dopo aver contratto il virus ed è potuta tornare alla vita di tutti i giorni, dopo giornate di isolamento in casa. Ha dato su Instagram l’annuncio: “Ottime notizie, sono negativa, sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere” ha detto Ferragni ai 25 milioni di follower che ogni giorno seguono le sue avventure. E ha spiegato: “Era già da due giorni che sembravo negativa e poi il tampone ufficiale ha confermato, mentre Fedez è ancora positivo, quindi credo, spero che sia una questione di giorni”.

Per la prima uscita post Covid Chiara Ferragni ha incontrato alcuni amici per un pranzo a Palazzo Parigi e per l’occasione ha scelto una giacca maculata in pelliccia e una felpa in stile college con scritto “Rivoluzione romantica”, che è anche il nome del brand, disponibile online a 60 euro. Nella felpa appare anche la scritta “Amare chi ci pare”, un messaggio di libertà e uguaglianza.

Le buone notizie per la famiglia non finiscono qui, perché nelle ultime ore anche Fedez è negativo. Il rapper lo ha annunciato sui social attraverso una Instagram Stories. “Ragazzi sono ufficialmente negativo, finalmente libero”. Libero di correre e di scorrazzare, ha aggiunto. “Libero di stare sul divano a casa senza Covid”, sono state le parole di Fedez. Quindi è arrivato l’abbraccio della moglie Chiara Ferragni che non ha potuto fare a meno di scherzare… sui suoi odori: “Però non sei più libero di puzzare amore. Devi lavarti”.





Fedez ha avvertito i primi sintomi della malattia durante la cena di Capodanno quando non sentiva sapori e odori. Fedez ha anche postato un video dal bagno di casa in cui riprende Chiara Ferragni intenta a pulire il lavandino esclama: “Oh mio Dio ragazzi cosa sta succedendo, la fine del mondo è vicina… Chiara Ferragni sta pulendo.. Corriamo tutti nei bunker”, e poi, quando l’influencer gli fa annusare lo straccio imbevuto di un prodotto per la pulizia aggiunge: “Dopo i sapori non sento più nemmeno gli odori”.

Per Fedez e Chiara Ferragni sono stati un Natale e un fine anno da dimenticare. Prima sono dovuti tornare a Milano dalla vacanza in montagna per motivi di salute dei figli. Quindi hanno scoperto la positività al Covid che li ha costretti a casa. Sui social hanno raccontato la loro quarantena durante le feste, mentre Leone e Vittoria, i due figli, risultavano negativi. Giorni nei quali la loro condizione di positività li ha costretti a tenere le mascherine in casa e doversi dividere per i pasti, così da non condividere gli spazi con i bambini e mettere a rischio la loro salute, visto che entrambi nei giorni precedenti avevano avuto febbre.