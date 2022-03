“Ho il cancro. Forza, vinceremo”. Il giornalista italiano choc, in una lettera a Fedez la confessione sulla malattia

Fedez, dopo l’annuncio della malattia, i messaggi di affetto da parte dei Vip. Un momento delicato nella vita del rapper che però va incontro anche una conferma tangibile: il grande affetto che si prova nei suoi riguardi. Non solo i fan vicini, non solo i familiari, ma anche volti noti che per il cantante non possono che avere parole di conforto e spinta a non mollare.

Tra i Vip che hanno deciso di rivolgere al rapper parole di sostegno e incoraggiamento, anche Vittorio Feltri che come è noto a tutti ormai da tempo lotta contro la grave malattia. Un lungo messaggio pubblicato sulle pagine del suo giornale è indirizzato a Fedez con parole che commuovono ma fungono anche da fonte di energia.

“Caro Fedez, ho letto dei tuoi problemi di salute, ne sono dispiaciuto e spero si risolvano presto“, scrive Vittorio Feltri nel suo incipit alla lettera. Un percorso estenuante dopo la scoperta della malattia ha segnato la vita del direttore di Libero, che non può che comprendere lo stato d’animo del rapper ma anche la necessità di trovare la forza per reagire.





L’appello di Fedez ha dato la spinta anche a Vittorio Feltri di tornare con la memoria al momento in cui è stato necessario sottoporsi all’intervento: “Cancro, bisogna intervenire col bisturi“. Una sala operatoria e “mezzo biotto, pieno di vergogna e con anestesia totale“. Poi, racconta Feltri, “mi riportano in camera sveglio ed entra nella stanza un cameriere che mi porge una coppa di champagne offerto dalla équipe medica, bevo, mi rivesto e mi reco subito al giornale lavorando come sempre senza confidare niente a nessuno“.

Il direttore conclude con queste parole di incoraggiamento la sua lettera pubblica indirizzata a Fedez: “Non deprimerti, i malanni fanno parte della natura che è nostra nemica, dobbiamo batterla con la volontà, una risorsa personale che non abbisogna della pietà di chi ci guarda con commiserazione per prevalere sulla sventura“, e ancora: “Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu“.