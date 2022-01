Sicuramente un periodo molto poco piacevole per il cantante Fedez. Nemmeno il tempo di festeggiare la negatività al coronavirus, insieme alla moglie Chiara Ferragni, che è già tempo di un’altra disavventura. In particolare, nelle scorse ore è rimasto vittima di un incidente che gli ha creato qualche problema. A raccontare tutto è stato il diretto interessato con alcune storie postate sul suo profilo Instagram. Si è infatti immortalato sul noto social network, mostrando cosa gli è successo.

Così Fedez aveva invece commentato la sua guarigione dal Covid: “Ragazzi sono ufficialmente negativo, finalmente libero”. Libero di correre e di scorrazzare, ha aggiunto. “Libero di stare sul divano a casa senza Covid”, sono state le parole di Fedez. Quindi è arrivato l’abbraccio della moglie Chiara Ferragni che non ha potuto fare a meno di scherzare… sui suoi odori: “Però non sei più libero di puzzare amore. Devi lavarti”. Ma andiamo a vedere adesso cosa è accaduto al rapper originario di Milano.

Fedez è in vacanza con la Ferragni e insieme hanno deciso di concedersi finalmente un po’ di relax in montagna. Hanno scelto la Svizzera come meta, ma qui si è verificato l’incidente in cui è rimasto coinvolto l’artista. Ha deciso di utilizzare uno slittino dedicato ai bambini, ma è accaduto l’impensabile. Infatti, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto per terra. Ha inoltre rotolato a velocità sostenuta e, dopo aver mostrato le conseguenze della sua caduta, si è lasciato andare ad un commento perentorio.





Durante questa vacanza, Fedez è dunque caduto al suolo e si è ferito al mento: “Non farò mai più lo slittino per bambini, ragazzi. Mi sono aperto la faccia”. Chiara Ferragni lo ha invitato a togliersi il sangue dal viso, evidente sul suo viso, ma lui ci ha scherzato su: “Mi piace fare il macho con mia moglie”. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, anche se il momento è da dimenticare per il rapper milanese. Staremo a vedere se anche l’imprenditrice digitale vorrà aggiungere altro nelle prossime ore.

Prima della negatività al coronavirus, Fedez e Chiara avevano parlato così ai loro follower: “Ciao ragazzi, quinto giorno di Covid, siamo ancora asintomatici, per fortuna, anche i bambini che sono sempre rimasti negativi stanno bene, meno male, andiamo avanti dai”. Infatti, era stato Fedez a confidare ai fan di non riuscire più a sentire i sapori.