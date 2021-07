La gioia per l’Italia è campione d’Europa sbarca sui social: in tanti stanno condividendo foto e video degli ultimi istanti di Italia – Inghilterra. La tensione per i rigori, le parate di Donnarumma, l’incontenibile gioia finale. Non potevano mancare le storie su Instagram di Fedez che ha tifato per gli azzurri insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli, in particolare il piccolo Leone.

Ovviamente, i Ferragnez hanno seguito la partita con grande attenzione all’aspetto social. Vestiti con i colori del Tricolore, così Chiara Ferragni, Fedez e Leone si sono presentati ai loro follower pochi minuti prima dell’inizio della partita. Con un completo verde l’influencer, bianco il piccolo e rosso il rapper, hanno iniziato a tifare per gli Azzurri. Alla fine, probabilmente a causa della grande emozione, non si sono resi conto che l’Italia aveva vinto. Il rigore parato da Donnarumma era l’ultimo della serie e gli azzurri erano in vantaggio 3-2.

Poco prima della partita i Ferragnez hanno iniziato a tifare coinvolgendo sia i loro tanti follower che il piccolo Leone. Il padre ha chiesto al figlio se voleva dire qualcosa al principino George, il primogenito di William e Kate, che ha assistito alla partita dal vivo insieme a mamma e papà. “Amore un messaggio per il principino George, cosa vuoi dirgli?”, e Leo in tutta risposta con un sorriso birichino fa una pernacchia suscitando le risate di mamma e papà. Fedez però aggiusta il tiro e lo riprende teneramente: “Amore no no, dai fair play”.





Certo la partita ha tenuto con il fiato sospeso due nazioni fino alla fine dei rigori e i Ferragnez hanno gioito con il resto dell’Italia, anche se il piccolo Leone nelle ultime storie dei genitori era già a letto insieme alla sorellina Vittoria. George invece, stretto a mamma Kate e papà William, non è riuscito a trattenere la delusione sul volto per la sconfitta.

Il principe William, la moglie Kate Middleton hanno assistito alla partita a Wembley. “Cuore a pezzi” ha scritto sui social il reale britannico che è anche presidente d’onore della Federcalcio inglese (Fa). Più emblematica è la faccia di suo figlio George passata dalla felicità per il gol del vantaggio di Shaw alla grandissima delusione per la sconfitta ai rigori. Inquadrato dalle telecamere il principino sorride divertito, applaude, abbraccia soddisfatto mamma Kate e papà William. Poi la gioia lascia il posto alla noia per una partita che sembra non finire mai, fino alla delusione per il pareggio dell’Italia e poi per la vittoria della nazionale azzurra. George in tribuna cambia completamente espressione e accenna quasi a una linguaccia. Il suo volto è il simbolo della delusione di tutti gli inglesi.