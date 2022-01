Lo abbiamo detto diverse volte ultimamente. Le cose tra Chiara Ferragni e Fedez non sono più le stesse. Chi è abituato a seguirli sui social avrà notato un cambiamento sostanziale. Sono rare, rarissime, le foto e le attività congiunte. Sembra quasi che i due vivano due esistenze parallele, quasi senza mai incontrati. La cosa è sotto gli occhi dei fan dal lancio di “The Ferragnez”, la fortunata serie tv che ha la loro famiglia come protagonista. Ma non è finita qua, il magazine Oggi, nella rubrica firmata da Alberto Dandolo, gossiparo di livello altissimo, ha raccontato quello che si dice a Milano su Chiara e Federico.

Sono settimane che sui due influencer si mormora parecchio. Di recente c’è anche stato il giallo relativo alla fede sparita dal dito di Fedez. Giallo che è poi stato risolto dallo stesso cantante e dalla consorte che su Instagram, dove spopolano, si sono mostrati uniti e affiatati. Tuttavia, nel capoluogo lombardo non si fa che parlare di una presunta crisi. Ha detto Dandolo: “Si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto”.

E ancora Dandolo su Oggi: “Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. Solo invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”. Naturalmente, al momento, né Chiara, né Fedez hanno commentato il rumor che gira da giorni. Ma c’è qualcosa di vero allora? Secondo Dandolo e tanti fan… sì. Molti hanno notato infatti che è il cantante a non postare più come prima e che sembra quasi sempre molto contrariato nel farlo.





Solo qualche settimana fa, Fedez è sparito per diversi giorni facendo preoccupare non poco i fan. Si era pensato a un malanno di stagione (visto che il Covid sembra essere un lontano ricordo), ma da quel che sembrava, fisicamente stava bene; era altro che lo attanagliava. Problemi sul lavoro?

Possibile, dopo la stangata di Macel Jacobs che ha mollato la sua agenzia di comunicazione per una più grande (e internazionale). Problemi con qualche amico/collega? Nessuno sa nulla a riguardo. O infine, problemi con la donna della sua vita? Insomma, c’è qualcuno sta compromettendo il rapporto tra Chiara e Fedez?