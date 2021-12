“I bambini non stanno bene”. Chiara Ferragni e Fedez, paura per Vittoria e Leone e vacanza rovinata

Con i bimbi gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ne sanno qualcosa anche Fedez e Chiara Ferragni che hanno due figli piccoli. Anche se in questi giorni si stanno godendo il successo della loro serie su Amazon Prime, devono fare i conti con le esigenze e con i problemi di salute dei loro bambini. Nelle scorse ore, la coppia più seguita sui social in Italia ha infatti confermato ai fan che i figli Leone e Vittoria, purtroppo, non sono stati molto bene.

Va detto che non c’è molto da preoccuparsi. Infatti pare che i due piccoli si siano presi una sindrome influenzale, o qualcosa di simile, che ha dato loro qualche linea di febbre o un po’ di tosse. E dal momento che la pandemia avanza, si è temuto che si potesse trattare di Covid 19. In realtà nulla di tutto questo, almeno stando a quanto hanno riferito sia Fedez che Chiara Ferragni sui social. Dopo aver effettuato un tampone a Leone e Vittoria, il risultato è stato negativo.

In tutti casi per sicurezza la coppia ha deciso di interrompere la vacanza in montagna e fare rientro a Milano per tutelare la salute dei loro figli. A darci gli ultimi aggiornamenti sulla salute dei due bambini sia Fedez sia Chiara Ferragni, con un paio di Stories dedicate. Fedez l’ha buttata più sul ridere, augurando ironicamente una “buona Vigilia anche a voi” a tutti i suoi follower. Chiara Ferragni invece con un lungo video ha spiegato esattamente tutto quello che è successo nelle ultime ore.





“Noi quest’anno con le vacanze non siamo stati particolarmente fortunati. Leo aveva la febbre ieri, non stava bene, oggi ha solo la tosse, però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi, però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai ma speriamo di no, visto che qua siamo un po’ isolati”.

Nei mesi scorsi la piccola Vittoria è stata ricoverata in ospedale ed è rimasta sotto osservazione dopo aver contratto un virus respiratorio. “Purtroppo questa notte – scriveva Fedez – abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene”. Poi dopo qualche giorno la bambina è stata dimessa: “Sta bene e finalmente si sente più in forze – scriveva Chiara Ferragni-. Ora abbiamo solo bisogno che i suoi livelli di ossigeno tornino alla normalità”. Poi, in nuovo post, la foto del “risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto” e l’appello: “La Vitto è una roccia, migliora sempre di più”.