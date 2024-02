La notizia dell’addio tra Chiara Ferragni e Fedez è deflagrata nelle ore scorse. L’annuncio di Dagospia (lo stesso sito che aveva annunciato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi), ha colto i fan di sorpresa. Meno, sembra, chi sta vicino alla coppia. Tra i due l’idillio sembrava in effetti essersi incrinato già da mesi. Le continue smentite di Fedez sulla crisi non avevano fatto altro che coprire faticosamente quella che poi, sembra, fosse una situazione irrecuperabile. Nelle ore scorse, non appena si è diffusa la notizia, i commenti dei fan sono fioccati.

Per ora dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita. Ma la sensazione è che stavolta ci sia molto poco da smentire. Lei si fa fotografare sempre da sola (nei giorni scorsi ha mostrato la mano senza la fede) e lui pare sia sempre più distante dal mondo dell’influencer.





Fedez, Chiara Ferragni gelosa dell’assitente del marito?

Ma c’è dell’altro. Alcune indiscrezioni tirano in ballo l’assistente personale di Fedez, Eleonora Sesana. A dare la notizia sembra Dagospia: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”.

E ancora: “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi”.

Chi è Eleonora? Di lei si sa poco. A quanto riporta Il Giornale la ragazza: “si è laureata all’Università degli studi dell’Insubria nel 2012 in Scienze del turismo e si è specializzata nello stesso corso all’Università Bicocca di Milano. Dal 2016 al 2017 ha frequentato il master di media digitali presso la 24ORE Business School ed è poi entrata a lavorare nel mondo della comunicazione. Prima di lavorare con Fedez ha avuto un’esperienza in Dolce&Gabbana. È apparsa anche nella serie The Ferragnez, anche se non è chiaro da quanto tempo sia dipendente del rapper”. A quanto pare Chiara sarebbe (stata, a questo punto) molto gelosa di lei…