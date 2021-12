“Dobbiamo darvi una brutta notizia”. Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: le loro condizioni

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid. La coppia lo ha annunciato nella mattinata di oggi 27 dicembre dal canale instagram del rapper. “Io e la Ferri siamo positivi, che gioia”. Scrive il cantante. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi”. I figli sono infatti il primo pensiero della coppia.



Dice ancora Fedez: “Dobbiamo indossare le mascherine in casa, tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella stessa situazione, sosteniamoci e facciamoci compagnia”. Attenzione soprattutto per la piccola Vittoria che, nei mesi scorsi, ha dovuto lottare contro il virus sicinziale.



Un virus che attacca i polmoni e che aveva costretto la figlia di Fedez e Chiara Ferragni al ricovero. “Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione mi raccomando – scriveva Fedez su Instagram – questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera”.“Il virus respiratorio sinciziale – spiega un medico – se contratto nei primi mesi di vita del bambino provoca forme di bronchiolite gravi”.







“Cn manifestazioni cliniche nelle basse vie respiratorie, mentre nei bambini più grandi e negli adulti si risolve con sintomi lievi, come rinofaringite, febbre o tosse. Ma i neonati sono spesso protetti dagli anticorpi materni che si ‘trasmettono’ attraverso la placenta”. Dopo aver centrato il focus sui figli Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto luce sulle loro condizioni: “Siamo asintomaci”, spiegano. La coppia ha da poco ricevuto la terza dose e sono sempre stati dei forti sostenitori del vaccino.



“Vacciniamoci e facciamolo senza paura” è stato il messaggio che Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre sostenuto sui loro profili social da milioni di followers. “Vaccinatevi tutti. Mi raccomando, è l’unico modo per uscire da questo incubo”, aveva più volte aggiunto la coppia.