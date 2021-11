“Il s…* migliore? Non con te”. Chiara Ferragni gela Fedez. La risposta lo lascia senza parole

Insieme sono la coppia più potente d’Italia, mediatamente parlando. Su 10 post, virali in Italia, 6 sono dei Ferragnez. Insomma, le cose non possono andare meglio di così per Chiara Ferragni e Fedez. Due bimbi stupendi, una vita da favola. Poi per il rapper milanese un disco nuovo di pacca che sta per mandare fuori di testa mezza politica italiana (almeno così dice l’autore).

Ma non solo, attivissimi su Instagram, negli ultimi mesi, Fedez ha iniziato a lavorare non poco su Twich, la piattaforma dove si intrattiene in live. Sempre più spesso è ospite del marito anche Chiara Ferragni che si trova sempre più a suo agio davanti alla telecamera fissa. Si divertono come non mai, risate, a volte anche qualche discussione. Qui il rapper chiede alla moglie quale sia il se** migliore e lei non attende a replicare: “Quello da sola”. Fedez resta basito, ma non è finita. Chiara Ferragni poco dopo è costretta a rimproverare il marito per un rutto in diretta: “Al prossimo me ne vado”.

“Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare”. “Che c’entra Leo?”, chiede Fedez ma la Ferragni non intende cambiare idea: “Io non rutto mai, quindi sì è colpa tua. Lui dice Come papà”, il rapper divertito ha risposto: “Orgoglio di papà” battendosi la mano sul cuore fieramente. In queste ore il rapper, impegnato a promuovere il suo nuovo album Disumano, deve fare i conti con il Codacons.





Come ricorderete, l’associazione non è nuova a screzi con Fedez, che ultimamente ha deciso di ringraziare. “Fedez cita il Codacons in un suo brano? A lui va il nostro più sentito ringraziamento: così ci permette di far conoscere meglio, e ad un pubblico vastissimo, la nostra intensa attività a tutela dei consumatori che ci consentirà ora di difendere con ancora più incisività i diritti dei cittadini”.

A un occhio inesperto sembrerebbe quasi che sia invece il Codacons a cavalcare l’onda della popolarità sfruttando la visibilità del rapper milanese. Ma sicuramente così non è. Nel frattempo lui e Chiara Ferragni non potrebbero essere più potenti e famosi.