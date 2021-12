Fedez e Chiara Ferragni, quella per Leone è una super sorpresa. E dire che Natale non è ancora arrivato… Nelle scorse ore primogenito dei Ferragnez è stato destinatario di un regalo in anticipo che, nemmeno a dirlo, è stato subito documentato tra le Storie di Instagram di mamma e papà. Ma non pensate a cose materiali: in questo caso si è trattato di una visita a domicilio.

Un’altra visita, perché già qualche mese fa Fedez aveva spiazzato il suo Leone invitando a casa Posaman. Stiamo parlando del personaggio creato da Lillo che, dopo il successo ottenuto con ‘Lol’ è andato dai Ferragnez a Milano e ha giocato una mattinata intera con il fratellone di Baby Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni, la sorpresa per Leone

Ora un altro supereroe per Leone, che come sanno bene i fan di Fedez e Chiara Ferragni ha ereditato la passione per gli invincibili Avengers, Spiderman e Batman dal papà. Questa volta ha bussato alla porta di casa è Spiderman in persona. La reazione di "Lello"? Sorpreso e felice, come sarebbe stato ogni bambino al posto suo.





Dopo lo stupore iniziale, il figlio di Fedez ha presentato a Spiderman la sorellina Vittoria, gli ha mostrato alcune foto di quando era piccolo e per finire gli ha scattato delle foto con la Polaroid prima di ringraziarlo per esserlo passato a trovare. “Crescerò più di te”, gli ha promesso alla fine Leone.

Sorpresa più che riuscita, insomma, quella di Fedez e Chiara Ferragni. E per la cronaca, lo Spiderman che ha emozionato tanto Leone è Mattia Villardita. Ventinove anni, di Savona, l’Uomo Ragno italiano porta un sorriso anche negli ospedali pediatrici ed è stato nominato dal presidente Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica “per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri”.