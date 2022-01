“È un incubo”. Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid, le ultime sulle loro condizioni arrivano dal rapper

Fedez, il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi. Purtroppo la notizia della positività al virus per il cantante rap è sopraggiunta con il Capodanno alle porte. Insieme alla moglie Chiara Ferragni, Fedez sta dunque continuando ad aggiornare i follower della situazione in casa e di come i Ferragnez stanno provando a superare anche questo momento.

I Ferragnez positivi al Covid. La coppia lo ha scoperto poco dopo aver fatto ritorno a casa dalle vacanze. E dopo aver trascorso diversi giorni a documentare il periodo di isolamento, la coppia non poteva che raccontare anche il loro capodanno alternativo. Ed è il cantante rap a informare tutti sui sintomi che sta avvertendo.

“Ciao ragazzi, quinto giorno di Covid, siamo ancora asintomatici, per fortuna, anche i bambini che sono sempre rimasti negativi stanno bene, meno male, andiamo avanti dai”, questa la situazione in casa Ferragnez, ma i sintomi iniziano a farsi sentire.





Infatti è stato Fedez a confidare ai fan di non riuscire più a sentire i sapori. Un virus che non ancora dando tregua nonostante siano in molti, Ferragnez inclusi, a rispettare tutte le normative di sicurezza. Ad oggi, i due usano le mascherine anche dentro casa e sono costretti a limitare il loro andare a zonzo per casa se non per motivi strettamente necessari.

I Ferragnez non sono i soli ad aver scoperto la positivà al virus. Di recente infatti ne hanno data notizia anche altri Vip, come Bobo Vieri e la moglie Costanza Caracciolo, Al Bano, Dimartino, Jovanotti, Nicola Savino, Pio e Amedeo, come molti calciatori.