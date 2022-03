Brutta notizia per Federico Fashion Style, che ha dovuto fare i conti con un problema che ha coinvolto la sua famiglia. Lui ha appena iniziato la sua esperienza come opinionista de ‘La Pupa e il Secchione Show’ ma i giorni precedenti sono stati tutt’altro che positivi. A parlarne non è stato direttamente il parrucchiere dei vip, ma colei che non è stata affatto bene, anche se non sono stati riferiti tutti i dettagli e quindi i suoi fan sono ancora in ansia e preoccupati da quello che è successo.

Recentemente durante una puntata di ‘Detto Fatto’ è stato ospite Federico Fashion Style, protagonista di Ballando con le stelle (altro show di Milly Carlucci). E il famoso hair stylist ha fatto un pronostico su Il Cantante Mascherato. Prima ha parlato della sua recente esperienza come ballerino, poi ha fatto uno spoiler: “Secondo me il Pesce Rosso è Bianca Guaccero. Ho fatto una scommessa e spero di vincerla, l’ho vista e sei tu”. Invece poi si è scoperto che era invece Vladimir Luxuria.

A parlare a ‘Trends&Celebrities’ è stata la compagna di Federico Fashion Style, Letizia Porcu, la quale ha innanzitutto parlato dell’esperienza del partner: “Stava a 3000, più di quanto non stia di solito. Malgrado la televisione e gli impegni nelle trasmissioni, però, nei suoi saloni è super presente. Si divide con gli orari ogni giorno, la sua casa ormai è diventata il treno e viaggia in continuazione. Questa de ‘La Pupa e il Secchione’ è per lui un’avventura fantastica. Esce sicuramente la sua parte più criticona”.





Poi la compagna di Federico Fashion ha aggiunto: “Sicuramente alcune Pupe potrebbero diventare sue clienti, anche se certe concorrenti lui ha dimostrato di non tollerarle più di tanto. Francesco Chiofalo e Denis Dosio, oltre che miei amici, invece, sono già clienti di Fede”. Poi l’annuncio più preoccupante della donna: “Sono stata operata un mese fa al seno”. Ma non è dato sapere di più, infatti non è scesa nei particolari e non sappiamo di cosa abbia realmente sofferto. Potrebbe riparlarne nei prossimi giorni.

Letizia Porcu si è fidanzata con Federico Fashion Style nel 2013 e nel 2017 è nata la figlia Sophie Maelle. Su di lei l’uomo ha affermato in passato: “Letizia mi ha sempre supportato, non era parrucchiera ma lo è diventata anche per vederci”. Infatti, lei lo sostiene nei suoi saloni di Roma, Anzio, Napoli e Milano. Ora questo problema di salute che si spera non sia nulla di grave.