Federica Pellegrini, la splendida notizia della gravidanza. Fan al settimo cielo davanti ai suoi occhi gioiosi quando ha annunciato di essere in dolce attesa: quale occasione migliore se non quella del compleanno per rivelare ai fan il sesso del bebè che entrerà nella vita e nel cuore di mamma e papà. La campionessa di nuoto ha compiuto 35 anni e il marito Matteo Giunta ha cominciato la giornata con un romantico mazzo di rose rosse. Poi però proprio tra i fiori, il dettaglio che non poteva sfuggire a nessuno. E infatti una cascata di cuori per la coppia nel giro di pochi minuti.

Federica Pellegrini svela il sesso del bebè ai fan. Una notizia arrivata inaspettatamente per un amore grande come il loro: Federica e Matteo diventeranno genitori. La coppia si è sposata appena un anno fa nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Ma questa unione dura in verità da 5 anni. I due non si sono mai lasciati e di recente hanno deciso di allargare la famiglia.

Federica Pellegrini svela il sesso del bebè ai fan: il dettaglio nel mazzo di fiori

“Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni – aveva raccontato in passato – prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti”. Poi di recente l’annuncio della gravidanza dato ai fan in pieno stile Pellegrini arrivato al termine di una gara: “È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole, ed è bellissimo”.

Infatti la campionessa di nuoto ha deciso di annunciare a tutti la gravidanza poco dopo la finale dei 400 stile libero quando Mollie O’Callaghan le ha strappato il record del mondo. La Pellegrini si è congratulata con la nuova primatista mondiale. “Gara pazzesca. Una delle migliori che abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirvi qualcosa“. A questo punto la notizia che ha commosso tutti di gioia.

E a distanza di qualche tempo, ecco che la campionessa e il suo Matteo hanno riferito ai fan anche il sesso del bebè attraverso un indizio che non poteva passare inosservato. Tra le rose rosse che Matteo ha regalato a Federica per il suo compleanno, è spiccata anche una rosa di un colore diverso. E indovinate? La rosellina è di colore rosa quindi la coppia aspetta proprio una bimba. “Mi fai venir voglia di essere un uomo migliore. Tanti Auguri Amore” recita la didascalia scelta da Giunta a corredo della foto. I commenti dei fan sono stati altrettanto dolci: “Questa è la dichiarazione che tutti gli uomini dovrebbero fare alla propria compagna”, “A volte non servono giri di parole. Lui con poche e giuste dimostra quanto bello e grande sia il loro amore”.