“Io, te e il mondo fuori…”. Fiori d’arancio in arrivo per la coppia vip: la notizia più bella in un giorno speciale

Fiori d’arancio in arrivo per la coppia, l’annuncio rende felice tutti i fan. Un momento, per la vita sentimentale della campionessa italiana di nuoto, certamente segnato da importati traguardi. Insieme a Matteo Giunta, ex nuotatore ed allenatore di nuoto, Federica Pellegrini ha condiviso con i follower la notizia del grande passo. Ebbene si, la campionessa si sposa.

Pagine e pagine di cronaca rosa hanno già ufficializzato il legame sentimentale tra la campionessa di nuoto italiana e l’ex nuotatore e allenatore italiano di 38 anni originario di Pesaro. E il grande passo per Federica Pellegrini non poteva che essere compiuto proprio con lui. Infatti la proposta di matrimonio è giunta nelle ultime ore ed è stata resa nota attraverso il profilo Instagram della campionessa.

“Io e te e tutto il mondo fuori, Si”, così recita il post condiviso sul social dalla nuotatrice, a corredo di due scatti di coppia che ritraggono i due sorridenti e innamorati. Una foto significativa, dunque, che non poteva che attirare una cascata di cuori e tanti congratulazioni da parte dei fan. Infatti Federica è stata immortalata mentre bacia Matteo Giunta in ginocchio con la custodia dell’anello in mano.





“Sono un ragazzo fortunato mi ha detto sì”. E non è da escludere che proprio il weekend romantico che la coppia ha deciso di trascorrere a Venezia sia stato lo scenario più adatto per la proposta di nozze. Beccati dai fotografi del settimanale Chi, Federica e Matteo non potevano che passeggiare per le vie della città mano nella mano scambiandosi gesti di tenerezza e mostrando tutta la complicità di coppia.

D’altronde la campionessa stessa durante una recente intervista ha sottolineato quando il compagno sia “l’uomo migliore che io conosca”. Il grande passo non poteva che essere compiuto con lui al suo fianco, per iniziare insieme un nuovo capitolo di vita ancora tutto da scrivere.