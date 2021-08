Federica Panicucci è alle prese con le meritatissime vacanze estive, prima di fiondarsi a capofitto nuovamente nel lavoro. A proposito della sfera lavorativa, si è parlato della possibilità che possa clamorosamente non essere confermata nella prossima stagione di ‘Mattino Cinque’, ma allo stato attuale non ci sono conferme. Ma qualche ora fa ha dovuto fare i conti con qualche utente, che non si è lasciato andare a commenti gradevoli nei confronti della donna e anche della sua dolce metà.

Mattino 5 è stato sostituito da Morning News condotto da Simona Branchetti, dunque la giornalista del Tg5 è diventata la nuova padrona di casa del mattino della rete con il suo programma di approfondimento giornalistico e i risultati iniziano a vedersi. È stato un test a sorpresa, questo voluto dai vertici di Cologno Monzese per valutare il rapporto costi-benefici della conduzione invernale di Mattino 5 di Federica Panicucci. E proprio la Branchetti potrebbe prendere il posto della presentatrice tv.

Nelle ultime ore Federica Panicucci ha pubblicato un paio di immagini su Instagram insieme appunto a Marco Bacini. Ma alcuni hater hanno cominciato ad attaccare soprattutto l’uomo. Questa l’affermazione di un’ internauta: “Ma è proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello”. La padrona di casa di ‘Mattino Cinque’ non ha scelto la via del silenzio in questa circostanza e ha risposto per le rime alla donna, che aveva criticato duramente il suo partner. E i fan hanno applaudito Federica.





A questo punto dunque Federica Panicucci ha affermato: “Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio. Allora ti do un suggerimento, passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram. Un bacione e buona estate”. Poi c’è chi ha aggiunto che non riusciranno nemmeno a vedere il sorgere del 2022, infatti stando ad alcuni la coppia si romperà entro la fine dell’anno in corso. E stavolta a rispondere a questa previsione negativa è stato proprio Bacini, che ha raccolto apprezzamenti.

I promessi sposi avevano inizialmente pensato di organizzare la cerimonia in Puglia, a Fasano di Savelletri, poi avevano pensato alla più vicina Forte dei Marmi. Qui la Panicucci trascorre da tempo le vacanze estive con la sua famiglia, visto che la presentatrice è nata e cresciuta a Viareggio. Alla fine, visto l’avanzare della variante Delta Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini hanno deciso di aspettare tempi migliori.