Un vero e proprio colpo di scena nel rapporto tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Una volta terminata per entrambi l’esperienza al ‘GF Vip’, hanno iniziato a viversi fuori dalla Casa più spiata d’Italia e tutto sembrava procedere a gonfie vele, viste anche le dichiarazioni dell’ultimo periodo. Ora però la ragazza ha voluto rompere il silenzio e ha fatto qualche ammissione. Inutile negare che i fan hanno iniziato subito ad avere un bel po’ di preoccupazione per quello che ha riferito.

Recentemente Federica Calemme ha fatto delle rivelazioni sul suo rapporto con Alex Belli prima del Grande Fratello Vip. “Alex non l’ho incontrato. Ma se lo avessi trovato di nuovo ora io l’avrei evitato a prescindere, non mi piace come persona, punto. Quando mi ha chiamato per posare nella factory, ho capito che c’era un secondo fine. I messaggi non erano troppo espliciti, ma conoscendo il tipo di personaggio, anche no”. Vediamo ora cosa è accaduto.





La giovane Federica Calemme ha voluto dire qualcosa in più sulla relazione sentimentale con Gianmaria e ha scelto ‘MondoTv24’ per rompere il silenzio. Prima di dirvi tutto sulla dolce metà, l’ex vippona ha affermato riferendosi alle ex coinquiline: “Sono nate delle amicizie all’interno della casa, però quelle che oggi ritrovo fuori sono quelle con Jessica, Lulù, Clarissa e Manuel, ci sentiamo spesso. È capitato di andare fuori a cena con Giacomo, con Alessandro e con Gianluca, ma non ci sentiamo in maniera costante”.

Inoltre, Federica Calemme ha voluto dire qualcosa di importante nei confronti di Soleil Sorge, che ha iniziato la sua nuova esperienza nel reality show di Barbara D’Urso, ‘La Pupa e il Secchione’: “Auguro a Soleil un grande successo in veste di opinionista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, credo che grazie al suo forte carattere questo ruolo le calzi a pennello”. Ma a ‘MondoTv24’ tutte le attenzioni sono poi state rivolte sulle sue confessioni su Gianmaria Antinolfi.

Con Antinolfi c’è qualche grattacapo per Federica Calemme, ma solo a causa del lavoro, quindi la speranza è che non ci siano altre incrinature nel rapporto: “Gianmaria è stato il mio vero punto di riferimento all’interno della casa. Fuori procede tutto molto bene, abbiamo ognuno i propri spazi, siamo divisi un po’ per questioni lavorative ma ritagliamo sempre del tempo per noi. Staremo a vedere, non mi piace prevedere il futuro”.

