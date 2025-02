Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è in fermento per le voci su una possibile relazione tra Michelle Hunziker e un noto sportivo italiano. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la celebre conduttrice svizzera e l’uomo sarebbero stati avvistati insieme in diverse occasioni, alimentando un gossip estremo su un nuovo amore. Michelle Hunziker, nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, in Svizzera, è una delle figure più amate della televisione italiana.

>> “Il mio Andrea…”. Marina La Rosa choc sul figlio 15enne: il terribile racconto

Dopo aver iniziato come modella, ha consolidato la sua carriera come conduttrice televisiva, attrice e cantante. La sua vita privata è spesso al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto dopo la recente separazione dal medico Alessandro Carollo. Ma di chi parliamo invece adesso? Di Alvise Rigo, nato a Venezia il 12 dicembre 1992, ha iniziato la sua carriera come rugbista, giocando per squadre come il Mogliano Rugby e la Valsugana. Parallelamente, ha lavorato come buttafuori e barman in vari locali.





Michelle Hunziker si è fidanzata con lui, il famoso sportivo italiano

La svolta mediatica è arrivata con la partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2021, dove ha danzato in coppia con la ballerina Tove Vilfor, conquistando il pubblico con la sua simpatia e determinazione. Le indiscrezioni su una possibile relazione tra Michelle e Alvise sono iniziate dopo che i due sono stati visti insieme in più occasioni. Nonostante la differenza d’età di 15 anni, entrambi sembrano condividere interessi comuni e una forte intesa. Al momento, né Michelle né Alvise hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, lasciando spazio a supposizioni e curiosità da parte dei fan.

Foto del magazine Chi

Mentre Michelle continua a essere una presenza costante nel panorama televisivo italiano, Alvise sta ampliando i suoi orizzonti professionali. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, ha intrapreso la carriera di attore, partecipando a progetti cinematografici come il nuovo film di Ferzan Özpetek. La notizia di una possibile relazione tra Michelle Hunziker e Alvise Rigo ha suscitato diverse reazioni tra i fan e il pubblico. Mentre alcuni sostengono la coppia, apprezzando la loro sintonia e affinità, altri esprimono scetticismo, focalizzandosi sulla differenza d’età e sulle rispettive esperienze di vita.

Foto del magazine Chi

Tuttavia, la maggior parte dei commenti sottolinea il desiderio di vedere entrambi felici, indipendentemente dalle circostanze. Sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali sulla natura del rapporto tra Michelle Hunziker e Alvise Rigo, le voci continuano a circolare, alimentate dalle apparizioni pubbliche e dalle interazioni tra i due. Solo il tempo dirà se si tratta di una semplice amicizia o di qualcosa di più profondo. Nel frattempo, entrambi proseguono con successo le loro rispettive carriere, mantenendo alta l’attenzione dei media e del pubblico.

Leggi anche: “Qualche anno fa ero messa così”. Emma Marrone prende coraggio e pubblica una foto privata molto toccante