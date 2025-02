Emma Marrone si è mostrata in una veste inedita sui social, condividendo un messaggio toccante legato alla sua esperienza personale con il tumore alle ovaie. In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, la cantante ha deciso di pubblicare una storia su Instagram con una foto mai vista prima, accompagnata da parole di sostegno per chi sta affrontando la stessa battaglia.

L’artista salentina, oggi 40enne, ha raccontato di aver ricevuto la prima diagnosi di tumore all’utero e alle ovaie nel 2009, un evento che l’ha costretta a sottoporsi a tre interventi chirurgici nel corso degli anni. “Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla, una volta lì, mi propose di fare la stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno”, aveva detto. Così ha scoperto di avere un tumore alle ovaie e ha iniziato il percorso di cure.

Emma Marrone pubblica una foto per la giornata modiale del cancro

L’ultima operazione risale al 2019, quando è stata costretta a interrompere il tour per affrontare nuovamente la malattia. In quell’occasione, aveva rassicurato i fan con un messaggio forte e deciso: “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi.” E così è stato.

Oggi Emma può dire di aver vinto la sua battaglia e, con il cuore rivolto a chi sta ancora combattendo, ha voluto inviare parole di incoraggiamento. “Un grande abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri”, ha scritto, aggiungendo un messaggio pieno di speranza: “Non mollate mai, anche se è tosta, incredibilmente tosta. Qualche anno fa ero messa così, ho combattuto, ho vinto”.

Pur avendo superato la malattia, la cantante continua a ribadire l’importanza della prevenzione e dei controlli regolari, fondamentali per tenere sempre tutto sotto controllo. Come già fatto da altre donne dello spettacolo, tra cui Bianca Balti e Kate Middleton, anche Emma ha voluto lanciare un messaggio di sensibilizzazione, affinché nessuno sottovaluti l’importanza di prendersi cura della propria salute.