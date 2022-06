Fariba Tehrani ricoverata in ospedale. Questa la notizia delle ultime ore relativa alla mamma di Giulia Salemi, la quale ha anche pubblicato un’immagine proprio dal nosocomio. Grande preoccupazione e ansia da parte dei fan di entrambe le donne, che stanno cercando di saperne di più. A riportare la notizia è stato il sito Novella 2000, che ha visionato la story Instagram di Fariba e ha poi scritto quali sarebbero le attuali condizioni di salute del genitore dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Dunque, Fariba Tehrani ricoverata in ospedale all’improvviso, senza che nei giorni precedenti si fosse parlato di trasferimento programmato. Poco meno di un mese fa la figlia Giulia è invece stata immortalata all’estero. Lei ha anche annunciato una nuova avventura straordinaria: “Sono qui con per un’esperienza incredibile. Wow, mi sembra di stare in un film. Ma la bellezza di tutti i loro dettagli? Le porte ricamate, i mosaici, tutto”. Si trovava esattamente Marrakech, in Marocco, per un’avventura con l’azienda Ysl Beauty.





Fariba Tehrani ricoverata in ospedale nelle scorse ore e l’annuncio, come detto precedentemente, è stato fatto dalla stessa madre di Giulia Salemi con un’immagine emblematica che la vedeva stesa su un letto con la mascherina indossata, visto che nelle strutture sanitarie è ancora necessario avere il dispositivo di protezione individuale. Non ci sono state didascalia da parte della donna, che ha fatto parlare solo la foto. Ma Novella 2000 è riuscito a captare qualcosa sullo stato di salute.

Dunque, Fariba Tehrani potrebbe aver avuto un mancamento che però non è stato specificato nei dettagli. Quindi, non è possibile stabilire cosa le sia capitato prima dell’arrivo in ospedale. Sta di fatto che le sue condizioni di salute non sarebbero comunque preoccupanti e probabilmente nelle prossime ore sia lei che la figlia potrebbero fornire ulteriori particolari sulle condizioni di salute. Non resta che attendere ancora e, in caso di aggiornamenti, sicuramente ve ne riferiremo in successivi articoli.

Recentemente Fariba Tehrani aveva pubblicato parole di critica nei confronti dell’Isola dei Famosi: “Ma solo a me sembra che quest’anno continuano a fare avanti e indietro da un’isola ad un’altra? Mi sa che sono stata l’unica che non ha avuto la possibilità. In questa isola tutte le scuse vanno bene per dare da mangiare. Un mangia mangia unico. Ma solo con me avevate deciso di farmi morire di fame?”.

