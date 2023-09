Le voci sulla gravidanza meno di un mese fa, quando era stata paparazzata in bikini e con un pancino appena accennato ma abbastanza visibile per far scatenare il gossip. La super vip, 41 anni e un nuovo compagno di 26, incinta del secondo figlio, hanno scritto tutti i giornali (noi inclusi), dopo quegli scatti rubati. E ora è arrivata la conferma dalla futura mamma bis a questo punto. Non su Instagram, dove praticamente non interviene mai, ma sul red carpet dell’evento Vogue World 2023.

Ha sfilato sul tappeto rosso mettendo bene in mostra la pancia scoperta, non lasciando spazio a fraintendimenti sul suo stato interessante. Già mamma di una figlia di 11 anni, che per la cronaca a febbraio scorso è stata avvistata in prima fila alla sfilata di Proenza Schouler, accanto ad Anna Wintour, aspetta il secondo figlio di cui però non si conosce ancora il sesso. Un annuncio sicuramente in grande stile, quello dell’attrice, le cui foto col pancione in bella vista hanno già fatto il giro del mondo.

L’attrice conferma la seconda gravidanza: la sfilata col pancione

Sienna Miller è incinta. Il secondogenito in arrivo sarebbe del nuovo compagno, il modello 26enne Oli Green, mentre le prima figlia, Marlowe, l’ha avuta dall’attore britannico Tom Sturridge, con cui ha avuto una relazione dal 2010 al 2015.

Si è presentata sul red carpet con un look total white scelto è firmato Schiaparelli della collezione Fall/Winter Couture 2023 che ha lasciato la pancia scoperta. Sopra ha indossato un crop top a camicia, con maniche lunghe, colletto e un intreccio sul seno in tessuto froissè.

Sotto una gonna longuette della stessa texture, ampia e vaporosa. Sienna Miller ci ha abbinato calze a contrasto, quindi semitrasparenti e nere, decorate da una riga sul retro. Anche le scarpe nere, nel dettaglio décolleté in plastica trasparente con tacco a stiletto. Un look in generale che non poteva passare inosservato. Specie poi se rivelatore di una bellissima pancia.