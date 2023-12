Riunione di famiglia per festeggiare insieme il Natale. Le festività rappresentano per molti un momento in cui mettere del tutto da parte gli antichi rancori e procedere verso scenari di serenità. E questo accade in ogni casa, e per lo meno è ciò che ci si augura che accada. Per le festività di Natale anche i rampolli di casa Agnelli hanno deciso di ritrovarsi a Roma. I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato l’arrivo dei regali. Ecco il dettaglio che non poteva passare inosservato.

Lapo e John Elkann insieme a Natale. Quale occasione migliore se non quella del cenone di Natale per trascorrere del tempo insieme a chi si ama? È accaduto anche ai rampolli di casa Agnelli che hanno deciso di riunirsi a Roma in occasione delle festività a casa della sorella Ginevra.

Lapo e John Elkann insieme a Natale: i paparazzi li hanno beccati così

Eventi simili sono ghiottonerie per i paparazzi e infatti, ecco gli scatti che immortalano il momento dell’arrivo dei regali. Ma procediamo con ordine. Nessun assente all’appello: Lapo insieme alla moglie Joana Lemos e il figlio 22enne di lei, John con la moglie Lavinia Borromeo e i loro tre figli, e ancora i cugini Giacomo, Pietro e Marella, figli di Ginevra e dell’ex marito Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona.

E sono stati i paparazzi del settimanale Chi ad aver immortalato il momento di fine serata, quando uscendo da casa è stato richiesto l’aiuto del personale di servizio per trasportare i regali. Per un pacco persino due domestici si sono rimboccati le maniche. Insomma, la riunione di famiglia sembra essere andata per il meglio. Correva il mese di maggio quando è sopraggiunta dolorosa notizia di un lutto per Lapo.

“Sono molto triste perla morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una Donna con un cuore d’oro, una Mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina riposa in pace che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”. Lei, 48 anni, figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg, fondatore della banca Ifis, Virginia Maria Clara von Fürstenberg era anche un’attrice. Era nipote del principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, lo storico ex presidente della Fiat dal 1966 al 2003.