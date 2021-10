“Eleganti e felicissimi”. Lapo Elkann e Joana Lemos, le foto del matrimonio segretissimo

Lapo Elkann e Joana Lemos si sono sposati in gran segreto lo scorso 7 ottobre a Tavira, in Portogallo. Lontano dai flash dei paparazzi, la cerimonia è avvenuta tra una cerchia molto ristretta di familiari e amici. Dopo due anni di fidanzamento, l’ex pilota di rally oggi imprenditore e Joana Lemos hanno coronato il sogno della loro vita. Una cena di beneficenza e tra i due è sbocciato subito l’amore. A due anni da quel loro primo incontro, Lapo Elkann e Joana hanno deciso di festeggiare le nozze proprio nel paese natio della Lemos.

Di quest’ultima non si sa molto. Tuttavia durante un’intervista rilasciata a 7, è stato Lapo stesso a dire qualcosa in più su di lei e sulla loro storia d’amore: “È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente”. Un rapporto d’amore nato da un forte senso di complicità e condivisione, e per questo il ‘si’ non poteva che mettere una ciliegina sulla torta. E ora, finalmente, arrivano le foto di quel magico momento.

Immagini che sono un’esclusiva del settimanale Chi: “Abbiamo scelto un matrimonio molto discreto – le parole degli sposi Lapo Elkann e Joana Lemos a Chi “perché volevamo condividere questo giorno speciale solo con le nostre famiglie e gli amici più cari, in linea con la discrezione che abbiamo avuto da quando siamo stati insieme. Il vero amore è riservato, privato e intimo”. La coppia ha concesso l’esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini per un fine benefico, una donazione alla Fondazione Laps di cui Lapo è presidente e Joana vicepresidente.





Naturalmente elegantissimi i due, Joana con un abito disegnato da Frida Giannini e Lapo con un frac firmato Rubinacci, il suo sarto napoletano. A leggere i documenti e condurre la cerimonia un funzionario portoghese dell’Algarve. Lo sposo è arrivato a bordo di una Fiat 500 old school, in omaggio al nonno Gianni Agnelli. Il tema scelto dalla coppia per la festa era Tropical. Lapo ha fatto una sorpresa a Joana e ha invitato il cantante portoghese Tony Carreira e lei ha fatto lo stesso invitando i Gipsy Kings, la band preferita del nonno di Lapo.

Riguardo all’attività svolta dalla fondazione Lapo Elkann e Joana Lemos hanno dichiarato: “Purtroppo c’è ancora molto da fare. La pandemia ha lasciato profonde cicatrici su milioni di vite ed è importante che chi ha i mezzi per aiutare gli altri lo faccia, sostenendo chi è in maggiore difficoltà, in tutte le aree geografiche, perché, in un modo o nell’altro, tutti sono stati toccati dal flagello della pandemia. Come cittadini del mondo, è un dovere farlo. E, ancora una volta, vorremmo ringraziare tutti coloro che ci sostengono e ci aiutano a promuovere questi progetti di beneficenza, tra cui il settimanale Chi”.