“Ci hai lasciato, non è giusto”. Famiglia Banfi in lutto, il cuore spezzato di Rosanna: “Mi manchi già”

Momento difficile per Rosanna Banfi. L’attrice figlia di Lino Banfi, il cui vero nome è Rosanna Zagaria, ha fatto un triste annuncio sui social nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno. Già poche settimane fa la sua famiglia era stata colpita da una terribile tragedia. Amanuel, figlio di Michele Lagrasta, suo cugino, si è tolto la vita a soli 18 anni. Era stato lo stesso Lino Banfi a farlo sapere a tutti con un commovente messaggio. “Ciao Amanuel. È tuo nonno che ti parla: sei arrivato che eri un fagottino impaurito, hai riempito la vita di tutti noi di immensa felicità.

“Sei cresciuto e sei diventato un gigante ma “fragile”. La tua mamma, il tuo papà, la tua sorellina e i nonni ti adoravano fino al punto di suscitare la gelosia di tua sorella che ora ti cerca disperatamente. Ma tutti noi presi da tanta felicità e tanto amore non abbiamo saputo comprendere il dramma che ti divorava dentro. PERDONACI. Il resto della nostra vita sarà un inferno. Vola ora tra gli angeli” . Adesso è Rosanna Banfi a far sapere di un’altra perdita.

Leggi anche: “Perdonaci, la nostra vita sarà un inferno”. Terribile lutto per Lino Banfi e l’intera famiglia





Il dolore di Rosanna Banfi: “Troppo presto…”

Di certo si tratta di una perdita meno grave, ma il dolore c’è lo stesso. Rosanna Banfi, molto attiva sui social, ha annunciato di aver perso l’adorata cagnolina. “Paperina mia, troppo presto, voi animali avete questo maledetto vizio di lasciarci troppo presto. Ci fate innamorare e poi ci lasciate. Gilda mia, sei stata un bravo cane e nonostante la tua taglia minima sei stata coraggiosa. Hai viaggiato, hai camminato nei boschi, sulla neve, ovunque. Hai avuto una bella vita e una bella morte, sempre insieme. Mi manchi già Paperina mia. 💔”.

In tanti hanno commentato il post non facendo mancare sostegno e vicinanza a Rosanna Banfi: “Buon ponte paperina – scrive una follower – sarai sempre nel cuore della tua mamma”. Poi ancora: “🔥 Come ti capisco io per 15 anni con la mia Gala una jack russel sempre insieme … ancora oggi mi viene in sogno! 😢💔”.

Tanti messaggi per l’attrice che recentemente era stata protagonista come concorrente a Ballando con le Stelle. C’è chi le fa sapere: “È sempre un grande dispiacere quando ci lasciano un abbraccio💔🐾🌈💔🙏”. Dopo essere stata colpita da un tumore al seno Rosanna è diventata una testimonial di Donne in Rosa e anche della Race for the Cure, la corsa benefica organizzata annualmente da Komen Italia. Proprio nel programma Rai aveva portato una coreografia che parlava di questo male.

“Non ce la faccio, Milly”. Carolyn Smith, le lacrime in diretta a Ballando con le Stelle. Pubblico in piedi