Ormai dubbi non ce ne sono più: Carlotta Mantovan è tornata a sorridere, infatti ha un nuovo fidanzato dopo anni di dolore causati dalla morte del marito Fabrizio Frizzi. Non è mai stata vista insieme a nessuno in questo periodo, infatti dal 2018 in poi è stata parecchio riservata. Ma ora vuole viversi questo momento straordinario completamente alla luce del sole.

Carlotta Mantovan e il suo nuovo fidanzato sono stati beccati nella capitale Roma. Infatti, la conduttrice e giornalista ha deciso di fare rientro in questa città e rendere praticamente pubblico questo suo amore. Lei se n’era andata dall’Italia proprio per ritrovare pace e serenità, ma ora sembra essersi rimboccata definitivamente le maniche.

Carlotta Mantovan e il nuovo fidanzato beccati insieme: lei è tornata a Roma

Dunque, Carlotta Mantovan è al settimo cielo al fianco del nuovo fidanzato. La vedova di Fabrizio Frizzi aveva vissuto con la figlia Stella nel nord della Francia, in un piccolo paese lontana quindi dal gossip. Proprio nella nazione francese ha incontrato questa persona, che le ha rubato il cuore. E il settimanale Chi ha aggiunto dei dettagli su questo suo ritorno a Roma.

Ma ancora oggi non conosciamo il nome e il cognome del partner di Carlotta Mantovan, che resta un mistero. Però abbiamo la foto dell’uomo, che è stato paparazzato sorridente al fianco della donna e della figlia di lei. Il settimanale Chi ha scritto: “Adesso sembra non avere più paura dei ricordi che quei luoghi tanto famigliari inevitabilmente evocano. Al punto che nella capitale pare sia addirittura tornata a vivere, probabilmente per permettere alla figlia, che ha appena compiuto 11 anni, di iniziare il secondo ciclo scolastico in Italia”.

Chi ha poi aggiunto: “Carlotta Mantovan ha gettato ormai il cuore oltre l’ostacolo. Ospite al concorso ippico Piazza di Siena, a Roma, la giornalista, appassionata amazzone, arriva con il nuovo compagno francese e la figlia Stella. ‘Mancavo da troppo tempo‘, dice, evocando la perdita del marito Fabrizio Frizzi e la ritrovata felicità, non più solo come mamma”.