Fabrizio Corona e la tronista di UeD, ora che è ufficiale escono i dettagli piccanti: “Lei si vergogna…”

Momento buio, l’ennesimo, per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Si è tornato a parlare nuovamente di lui per episodi che sarebbero decisamente poco consoni. A quanto pare ha iniziato una nuova relazione sentimentale con un’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. E qualche giorno fa hanno fatto irruzione all’interno della loro abitazione le forze dell’ordine, che hanno proceduto ad alcuni controlli. Qui hanno trovato lui in compagnia della giovane, che ha presentato come partner.

Non c’è stata comunque un’ufficializzazione pubblica, infatti i diretti interessati non hanno annunciato a tutti l’inizio della storia d’amore. Dunque, quest’ultima sta facendo discutere non poco e non è da escludere che nei prossimi giorni possano uscire fuori altre novità. Intanto, uno che è ben informato nel mondo del gossip, ha svelato alcuni dettagli davvero clamorosi. L’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez sarebbe infatti finito in un giro di alcol e festini e anche la sua lei parteciperebbe praticamente sempre.

Fabrizio Corona avrebbe quindi avviato una liaison amorosa con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Sophie Codegoni. Con lei si starebbe divertendo follemente, anche se stando all’esperto di gossip Alessandro Rosica, la mossa della ragazza “sarebbe un suicidio mediatico”. Sempre secondo quanto ha riferito lui, Sophie non sarebbe affatto completamente soddisfatta di questa sua vita e proverebbe dunque moltissima vergogna nell’essere finita al centro dell’attenzione per motivazioni non carine.





Questo quanto dichiarato ufficialmente da Rosica su Fabrizio Corona e Sophie Codegoni: “Se ne vergogna anche lei e infatti prova a nasconderlo sempre. I miei ganci mi dicono che dorme da lui e fanno veramente tanto sesso, sommersi da alcol e festini”. Inoltre, pare che a spingerla ad intraprendere questa strada sarebbe la mamma dell’ex tronista di ‘UeD’: “La mamma l’ha spinta, anche a lei piace quel mondo”. Non resta adesso che attendere eventuali repliche della Codegoni o dell’ex re dei paparazzi.

Nei giorni scorsi Fabrizio Corona è stato attaccato da Nina Moric: “Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos”.