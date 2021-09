Ancora una volta Fabrizio Corona finisce nel vortice delle polemiche. E stavolta per aver tirato in ballo l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La frase proferita dall’ex re dei paparazzi ha sconvolto e scandalizzato tantissimi follower, che hanno deciso di attaccarlo per il suo linguaggio inappropriato e per una risposta che avrebbe dunque potuto evitare. Il tutto è nato sui social network, in seguito ad una domanda diretta posta da una fan dell’uomo, che forse non si aspettava nemmeno una replica.

Soltanto qualche ora prima è arrivata la notizia di una querela nei suoi confronti da un gestore di un’attività commerciale di Firenze, insieme alla rappresentante della srl proprietaria dei diritti d’immagine dell’ex re dei paparazzi. Il gestore del locale ha riferito di aver sborsato 15 mila euro per prestazioni che però non si sono concretizzate. Tra queste spuntano alcune serate mai svolte da parte dell’uomo. Ma non si è mai presentato e non ha nemmeno messo a punto la creazione di un sito web e di una pagina Instagram del locale.

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha pubblicato alcune immagini molto sexy, che l’hanno ripresa in intimo e ci sono stati complimenti da ogni parte, compresi quelli scherzosi del marito Fedez. Allora anche Fabrizio Corona ha ricevuto la domanda tanto attesa: “Te la tromb….ti Chiara Ferragni?”. La follower probabilmente non si immaginava la risposta sincera dell’ex di Asia Argento e Belen, che ha scelto una singola parola per scatenare una vera e propria bufera sui social network.





Sotto quel quesito Fabrizio Corona ha deciso di scegliere il maiuscolo e ha quindi ‘gridato’ “Sì”. Non ha aggiunto altro, ma è bastata davvero solamente questa affermazione per far rivoltare il web. C’è infatti chi ha commentato: “Dovreste vergognarvi tu e quella che ha scritto una domande del genere”, “Non fa nulla, tanto nessuno ti ca…a. Meno che mai la Ferragni”. Ma lui ha insistito ancora: “Mmm, secondo me se la incontro…”. E ha quindi lasciato il mistero su ciò che potrebbe succedere.

Chiara Ferragni sta presentando anche altri capi della linea che porta il suo nome, ma il body in questione non ha fatto discutere solo per il prezzo elevato. Diversi utenti, come svela la pagina social Very Inutil People, hanno notato come il modello sponosorizzato dalla stessa Chiara Ferragni, che lo ha indossato in due scatti su Instagram, non sia proprio originale, nuovo, mai visto prima.