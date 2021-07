Belen Rodriguez finalmente mamma bis. Nella notte fra l’11 e il 12 luglio 2021 è arrivata Luna Marì, la figlia che la showgirl argentina ha avuto da Antonino Spinalbese. La bambina è nata con parto naturale e pesa 2,9 kg, come ha fatto sapere la stessa Belen in un post su Instagram poche ore dopo la nascita.

“Siamo di una felicità indescrivibile”, ha scritto la neo mamma, che ha scelto il nome della figlia insieme al primogenito Santiago. Che invece è il frutto dell’amore con l’ex marito Stefano De Martino. Dopo la fine del loro matrimonio, Belen aveva smesso di credere nell’amore ma poi nella sua vita è arrivato l’incontro fortunato con l’hairstylist con cui è scoppiato un amore travolgente culminato con la nascita della loro prima figlia.

Belen Rodriguez, nata la figlia Luna Marì: la reazione di Fabrizio Corona



Uscita la lieta notizia dell’arrivo di Luna Marì, Stefano De Martino ha lasciato un like al post di Belen. Fabrizio Corona, altro celeberrimo ex dell’argentina, le ha invece dedicato una Storia su Instagram. Del resto l’ex re dei paparazzi è stato legato alla neo mamma bis per diversi anni e anche dopo la rottura i due sono rimasti uniti.







La loro storia d’amore è iniziata nel 2009. All’epoca la showgirl aveva appena raggiunto il successo grazie all‘Isola dei Famosi e la sua storia con Marco Borriello era arrivata al capolinea. Tutto finito nel 2021, quando lei si innamorò di Stefano De Martino ma in fondo non si sono mai allontanati definitivamente. Nel corso degli anni la vita ha sì diviso Belen e Fabrizio, ma non si sono mai detti addio davvero.

Belen Rodriguez ha spesso difeso l’ex compagno e lui ha confessato di aver provato più volte a riconquistarla. E in occasione di un momento così felice della sua vita, Fabrizio Corona ha voluto scrivere pubblicamente a Belen: “Auguri Gorda, benvenuta Luna”, si legge nella Storia di Fabrizio Corona, che usa il diminutivo che utilizza sempre per la ex e tagga anche il neo papà Antonino Spinalbese.