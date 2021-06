Fabio Fulco papà a 50 anni. L’attore e la compagna, Veronica Papa, sono diventati genitori per la prima volta domenica 27 giugno 2021. A dare il grande annuncio della nascita ci ha pensato lui, con un post molto originale. Fabio Fulco su Instagram ha pubblicato uno scatto che ritrae una statua dedicata alla maternità con una donna che stringe fra le braccia un bambino.

“Oggi è il giorno più bello della mia vita!”, ha scritto ricevendo immediatamente un’infinità di auguri da parte di amici e follower che si sono complimentati per l’arrivo della piccola. L’attore è legato da qualche tempo alla modella e imprenditrice che gli ha regalato il sorriso dopo l’addio doloroso a Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia a cui è stato legato tanti anni e che, curiosità, è diventata mamma per la prima volta pochi mesi fa.

Fabio Fulco papà: il nome e la prima foto della figlia

Dopo la rottura con Cristina Chiabotto, Fabio Fulco non aveva nascosto il suo dolore per la fine di una storia d’amore in cui aveva creduto molto. Poi l’incontro con Veronica Papa e una relazione che procede a gonfie vele nonostante la differenza d’età (lei ha 27 anni) e che ora è stata coronata dall’arrivo di una bimba. La piccola è nata a Napoli, all’ospedale Fatebenefratelli.





Proprio nel quartiere Posillipo dove da qualche tempo l’attore ha dichiarato di aver acquistato una casa, dopo aver vissuto anni a Roma sentiva il desiderio di tornare nella sua città natale. Ma ci ha pensato la neo mamma a condividere anche il nome e la prima foto della neonata. Fabio Fulco aveva rivelato che la bimba si sarebbe chiamata come una santa a cui sia lui che la compagna sono da tempo devoti, ma non aveva voluto svelarlo in anteprima.

“Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo. Agnes”, ha scritto Veronica Papa sotto al primo scatto della sua bambina che, appunto, si chiama Agnes. Anche il suo arrivo era stato preannunciato dalla 27enne che attraverso un post ha raccontato le emozioni della gravidanza, le sue percezioni in merito al fatto che fosse ormai agli sgoccioli e svelando le sue paure ma anche la felicità di veder nascere il frutto del suo amore con Fabio Fulco.