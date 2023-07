Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata in queste ore su Ezio Greggio. Riguarda la sua vita privata, infatti è stato visto in compagnia di una donna e l’estate si è improvvisamente infiammata. Non abbiamo dichiarazioni ufficiali del conduttore di Striscia la Notizia, ma c’è chi li ha beccati insieme e quindi nascondersi sarà adesso molto complicato. Anzi, è possibile che debba adesso uscire allo scoperto e rivelare ogni dettaglio in merito.

Nei mesi scorsi Ezio Greggio era balzato agli onori della cronaca rosa per la rottura con l’ex fidanzata Romina. E lui, che ora è al centro di nuove voci sulla sua vita privata, aveva esclamato: “Non è successo nulla, nessun problema ma ognuno ha prospettive diverse per il proprio futuro. Finita la storia, ma siamo in ottimi rapporti, grande amicizia, come hai visto è venuta anche al mio festival. Rapporto aperto e sereno“. Ma vediamo ora cosa è successo.

Ezio Greggio, bomba sulla sua vita privata: “Visto con una donna”

Ed ecco che il colpo di scena su Ezio Greggio e la sua vita privata è stato annunciato da Very Inutil People sulla sua pagina Instagram. Ricordiamo che il presentatore Mediaset si era unito sentimentalmente a Romina Pierdomenico cinque anni fa e mai la notevole differenza anagrafica aveva messo in crisi la loro unione. Poi, però, qualcosa si era rotto e avevano deciso di dividere le loro strade. E adesso il collega di Enzo Iacchetti ha sorpreso tutti.

Secondo Very Inutil People, Ezio Greggio è stato visto proprio insieme alla sua ex partner Romina in Toscana. Si stavano rilassando, concedendosi una vacanza da sogno in questi ultimi giorni di luglio. Ovviamente non possiamo sapere con assoluta sicurezza se abbiano fatto pace e siano tornati ad essere una coppia, ma in molti ne sono già convinti. La possibile alternativa è che, essendo rimasti comunque amici, possano aver semplicemente deciso di trascorrere del tempo insieme.

Nelle scorse ore Romina Pierdomenico ha anche pubblicato una sua foto in costume, scrivendo semplicemente: “Estate” e taggando il posto in cui si trovava, appunto nella regione Toscana. E subito si è potuto notare il like di Ezio Greggio.