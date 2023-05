“Ho una cosa importante da dirvi”. Ezio Greggio, l’annuncio arriva pochi giorni dopo l’addio con Romina

Nei giorni scorsi abbiamo saputo direttamente da loro che Ezio Greggio e Romina Pierdomenico non sono più una coppia. Hanno deciso di lasciarsi dopo aver vissuto cinque anni di amore, nonostante tra i due ci fosse una notevole differenza di età. Inoltre, erano anche stati a Montecarlo dove avevano cominciato a convivere. Poi però hanno compreso che non potevano più rimanere insieme e le loro strade si sono quindi divise.

A distanza di un po’ di tempo dall’annuncio, Ezio Greggio ha preso la decisione di intervenire nuovamente sulla rottura con Romina Pierdomenico e ha spiegato una cosa molto importante. Ha svelato cosa è successo tra di loro, anche quando sono diventati ex. In tanti si chiedevano infatti in che tipo di rapporti fossero rimasti e ora ecco arrivare un annuncio significativo, che chiarisce ogni minimo dubbio avuto dagli ammiratori del conduttore di Striscia la Notizia.

Leggi anche: “Non è giusto quello che dici”. Polemica su Ezio Greggio, gli italiani si dividono dopo le sue parole





Ezio Greggio, l’annuncio sull’ex Romina Pierdomenico

Ezio Greggio si era soffermato così sulla chiusura del legame amoroso con Romina Pierdomenico: “La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. Sono stati cinque anni indimenticabili”. Adesso il presentatore Mediaset ha parlato nuovamente della sua ex partner in un’intervista a Novella 2000. E qui ha spiegato cosa è accaduto tra di loro e che tipo di decisione hanno preso per il futuro.

Greggio ha esclamato: “Non è successo nulla, nessun problema ma ognuno ha prospettive diverse per il proprio futuro. Finita la storia, ma siamo in ottimi rapporti, grande amicizia, come hai visto è venuta anche al mio festival. Rapporto aperto e sereno”. Quindi, si sono lasciati in modo assolutamente civile e continuano a volersi bene, nonostante l’amore sia ormai terminato. Non ci sono stati quindi episodi particolari alla base della loro separazione.

Per chi non la conoscesse, Romina ha 29 anni ed è una conduttrice tv, radiofonica e modella. Dal 2023 è diventata anche opinionista di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, mentre dall’anno scorso ha iniziato l’esperienza lavorativa con la trasmissione 105 Friends di Radio 105.