“Marito e moglie”. Tira e molla, ora le nozze: la concorrente del GF Vip dice sì e sposa lo storico fidanzato

Ex GF Vip si sposa. La notizia è stata confermata dalla coppia in un'intervista rilasciata a Nuovo.

La proposta di matrimonio è stata fatta e lei, nonostante il passato turbolento della coppia, ha detto di sì. Antonella Elia sposerà il suo Pietro Delle Piane. “Antonella è la donna più importante che abbia conosciuto nella mia vita e penso che lei provi per me gli stessi sentimenti. Lei sostiene che io sia diverso da tutti gli altri. In più con me non si annoia né si annoierà mai. Certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023″, ha detto lui a Nuovo.





Ex GF Vip si sposa: nozze tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

“Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi. – ha raccontato Delle Piane al settimanale diretto da Riccardo Signoretti – Quel giorno lei sarà la vera protagonista. Stiamo discutendo se fare un matrimonio subacqueo o normale. Comunque credo che per mettere tutti d’accordo potremmo sposarci in chiesa a Roma. La mia famiglia verrebbe dalla Calabria, altri invitati arriverebbero da Torino e, perciò, la capitale sarebbe a metà strada. Ho già fatto delle proposte di matrimonio molto impegnative”.

La coppia è stata una protagoniste di Temptation Island Vip e a fine percorso i due avevano deciso di lasciarsi. Nonostante i problemi e la gelosia, l’amore è stato più forte e poco dopo Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme. Più innamorata che mai, l’ex GF Vip si sposa con ”l’uomo della mia vita”. “Siamo tutti e due dei ‘signorini’. Per cui questo sarà il nostro primo ed unico matrimonio. – ha spiegato la Elia nell’intervista rilasciata a Nuovo – Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra e questo passo non ci spaventa troppo. L’esperienza a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati. Quindi direi che è stata positiva“.

Antonella si è sentita molto offesa da Pietro! Come finirà il loro percorso a #TemptationIsland? pic.twitter.com/YlucFdNcnt — Temptation Island (@TemptationITA) July 30, 2020

L'ex GF Vip si sposa e sta organizzando tutto per una grande festa:

