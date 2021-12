La loro storia è nata nello studio di Uomini e Donne. Poi la scelta nel 2013 e la nascita di due bambini Brando e Zeno. Si era anche parlato di matrimonio, ma probabilmente ora qualcosa si è incrinato nel rapporto tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Alcune Stories su Instagram pubblicate dall’ex corteggiatrice fanno intendere che i due non stiano vivendo un bel momento.

E a conferma di queste indiscrezioni arriva la notizia che ha diffuso Amedeo Venza: “Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi e vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi – scrive Venza – non una crisi da cavolate come tradimenti o gelosie varie…ma stanno passando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando se lo sentiranno”. Anche Deianira Marzano ha confermato la rottura, tramite una Stories Instagram, spiegando che Francesca Del Taglia le “ha confermato in privato” la crisi con Eugenio e che proprio per via del periodo sentimentale difficile sia lei sia lui “hanno pensato che sia meglio distaccarsi un po’ per capire se il loro rapporto si possa salvare”.

Secondo Amedeo Venza, che li avrebbe chiamati personalmente (i segnali sarebbero quindi inequivocabili), il periodo sarebbe ‘molto complicato’. Per ora non è dato saperne di più e neppure i diretti interessati si sono sbilanciati sull’argomento. Eugenio e Francesca sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dopo essere usciti insieme nel 2013 la coppia si è trasferita a Firenze. Nel 2014, a un anno dal primo incontro, è nato il piccolo Brando. Nel 2018 è invece arrivato Zeno.





Nelle ultime ore sui social ha rotto il silenzio Francesca Del Taglia che attraverso le Instagram Stories ha provato a fare chiarezza. “Teatrini non ne ho mai fatti e mai ne farò: sono affari nostri”, ha tagliato corto l’ex corteggiatrice per poi aggiungere: “Vi avevo già detto che non era un bel momento…un minino di dignità – ha ribadito -. Noi abbiamo due figli…evitiamo ste cose…sono momenti che tutte le persone hanno, soprattutto dopo tanti anni insieme”.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno due figli, ma non si sono mai sposati. Hanno partecipato a Uomini e Donne nel 2013 e da allora si sono scelti e non si sono più lasciati diventando così una delle coppie più stabili del programma di Maria De Filippi. Pare che tra i due ci fosse aria di crisi già da tempo, come avevano notato i più attenti sui social, dove da un po’ l’ex corteggiatrice non pubblica storie, post e contenuti insieme al fidanzato, ma solo con i figli.