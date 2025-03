Il super vip italiano italiano, famoso per non badare a spese, ha recentemente realizzato un sogno esclusivo, l’acquisto di un jet privato di lusso: valore stimato tra i 50 e i 70 milioni di euro. “Un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato felice lui dopo l’incredibile spesa.

Il velivolo scelto è un Bombardier Global Express XRS, tra i jet più performanti al mondo, con un’autonomia di oltre 11mila chilometri e la capacità di trasportare fino a 13 persone. Questo modello consente voli transoceanici senza scali intermedi, garantendo una velocità massima di 950 km/h e offrendo interni raffinati dotati di ogni comfort, tra cui un salotto con sedili in pelle, una cucina attrezzata e una camera con letto king size. Ma ovviamente lui ha voluto personalizzarlo. Vediamo di seguito come e di chi stiamo parlando.

A compiere questo incredibile acquisto è stato l’ipmprenditore bolognese e influencer Gianluca Vacchi, . L’anno scorso, Vacchi ha incassato circa 700 milioni di euro dalla vendita della sua quota di Ima, l’azienda di famiglia guidata dal cugino Alberto. Con questo investimento, ha deciso di regalarsi uno degli aerei privati più prestigiosi in circolazione, un modello posseduto anche da celebrità del calibro di Cristiano Ronaldo.

Il Bombardier Global Express XRS acquistato da Vacchi è personalizzato nei minimi dettagli. Sull’ala posteriore del velivolo campeggiano le sue iniziali in caratteri cubitali, mentre sul telaio sono state incise anche quelle della figlia Blu Jerusalema, “BJ”, che si ripetono insieme alle sue nel numero di serie del jet (9H-GVBJ). Attraverso alcuni video pubblicati sui social, l’influencer ha mostrato gli interni del velivolo, sottolineando la raffinatezza e il comfort delle tre aree principali a bordo.

Parlando del suo percorso professionale, Vacchi ha spiegato come la decisione di lasciare Ima dopo 30 anni fosse parte di un’evoluzione naturale. “Ho lasciato Ima dopo un cammino straordinario – ha raccontato in un’intervista a Il Resto del Carlino – ma rimarrà sempre una parte fondamentale della mia vita. Con mio cugino Alberto alla guida, l’azienda continuerà a crescere, e se si quoterà a Wall Street sarà un grande traguardo”. La vendita della sua quota è avvenuta in due tranche: la prima è stata liquidata immediatamente, mentre la seconda sarà incassata nei prossimi anni.