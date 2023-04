Eros Ramazzotti più furioso che mai, dopo la notizia privata su di lui e la fidanzata. Per diverse ore non si è fatto che parlare del cantante e non per quanto concerne la figlia Aurora Ramazzotti e il suo nipotino Cesare Augusto. L’artista era già finito nel mirino degli hater perché pare non avesse ancora incontrato il neonato, a causa dei suoi impegni lavorativi. Nella giornata del 12 aprile è poi venuta fuori quest’altra informazione clamorosa sul suo conto e lui non ci ha visto più ed è esploso.

In particolare, Eros Ramazzotti ha pubblicato un’Instagram story per respingere con forza quella notizia privata che coinvolgeva anche la sua fidanzata. Una situazione sicuramente spiacevole per lui, che non si sarebbe mai aspettato di dover intervenire pubblicamente per smentire qualcosa che si è rivelata non vera. Con questa sua partner era uscito allo scoperto un po’ di tempo fa, pubblicando alcune immagini di coppia che confermavano quindi l’avvenuto fidanzamento.

Leggi anche: Malore al concerto, bufera su Eros Ramazzotti: ora parla la Croce Rossa





Eros Ramazzotti smentisce la notizia privata sulla fidanzata

Il 7 marzo scorso, come ricordato da Fanpage, Eros Ramazzotti si è fatto vedere con Dalila Gelsomino. E qualche ora fa la notizia privata sulla sua fidanzata ha fatto il giro dell’Italia. La dolce metà del cantante ha da poco festeggiato 34 anni. Il settimanale Diva e Donna aveva dato in anteprima la news inerente la gravidanza della donna, ma sia lui che lei hanno smentito categoricamente questa informazione. E l’artista romano ha anche usato delle frasi decisamente forti.

Eros ha commentato sui social: “Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente). Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli“. E anche la partner di Ramazzotti, attraverso il suo profilo Instagram, ha respinto al mittente le notizie riguardanti la sua presunta dolce attesa.

Dalila ha prima ironizzato sull’errore relativo al suo nome, infatti c’è chi ha scritto Dalia, e ha rivelato di non avere in corso una gravidanza: “Ah ok, oggi l’Italia ha deciso che sono incinta. Indiscrezioni uguale maglione oversize a Madrid. Comunque mi chiamo Dalila, con luce e amore eh”.