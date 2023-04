“Nonno Eros diventa ancora papà. Le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma”. Appena diventato nonno, Eros Ramazzotti è in attesa del suo quarto figlio dalla nuova fidanzata. O almeno così dice Diva e Donna, che sul numero in edicola ha pubblicato alcuni scatti in cui la ragazza mostra un pancino sospetto. Giorni di grande felicità in casa Ramazzotti dopo la nascita di Cesare, primogenito di Aurora Ramazzotti e papà Goffredo Cerza.

Mentre la coppia di genitori ha ufficialmente lasciato la clinica per fare ritorno a casa insieme al bebè, nonno Eros Ramazzotti ha trascorso qualche giorno di relax insieme alla nuova fidanzata, Dalila Gelsomino, con la quale il cantante era stato paparazzato non troppo tempo fa per le vie di Milano. La coppia fa sul serio e ha ufficializzato la storia con un selfie di coppia.

Leggi anche: “Tutto così trash”. Eros Ramazzotti fuori di testa, il neo nonno sconvolge i suoi fan. Ed è un vero delirio





Eros Ramazzotti papà per la quarta volta: la notizia di Diva e Donna

Eros Ramazzotti papà? A guardare le foto pubblicate sul numero in edicola di Diva e Donna sembrerebbe così. Negli scatti il cantante passeggia insieme alla fidanzata Dalida. La ragazza ha il giaccone aperto e dal maglione sembra spuntare un pancino sospetto. Al momento non è stata confermata la notizia dai due interessati, Dalila Gelsomino su Instagram ha condiviso delle sue foto e in queste il pancino sospetto non c’è, anche se quella scattata in ascensore ha fatto scattare la curiosità dei fan del cantante.

Una mossa per cercare di spegnere il gossip? Secondo alcuni la ragazza potrebbe aver pubblicato delle foto vecchie in cui non era incinta per sviare e allontanare le voci della sua gravidanza. Se Eros Ramazzotti dovesse diventare di nuovo papà sarebbe il suo quarto o quarta figlia. Come è noto il cantante ha avuto Aurora Ramazzotti da Michelle Hunziker. I due si sono sposati nell’aprile del 1998 al castello Orsini Odescalchi di Bracciano, quando la figlia aveva due anni.

Dopo il divorzio da Michelle Hunziker, il cantante ha sposato la modella Marica Pellegrinelli. Nel 2019 la separazione e la notizia data all’Ansa. Eros e Marica si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014, ma erano legati dal 2009. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Nel 2023 l’artista ha ritrovato l’amore grazie a Dalila Gelsomino. I due sono usciti allo scoperto da poco e secondo quanto riporta Diva e Donna Eros Ramazzotti diventerà nuovamente papà.