Ma davvero Enzo Paolo Turchi è gay? Carmen Russo ha deciso di rompere il silenzio e porre fine, una volta per tutte, a queste voci sul marito. Ospite della prossima puntata di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta in onda domani, la showgirl ha colto l’occasione per smentire con decisione un gossip che, da tempo, circola senza alcun fondamento.

Nel corso dell’intervista, Carmen ha voluto essere chiara e diretta: “Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay. Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio”, ha dichiarato senza mezzi termini, difendendo il legame profondo che la unisce al celebre ballerino da più di quattro decenni. Ma da dove nasce questa voce tanto chiacchierata? È stata proprio Carmen a spiegare l’origine del fraintendimento, riconducendolo a un episodio avvenuto durante il Grande Fratello.

Leggi anche: “Tornano proprio per la finale”. Grande Fratello, sorpresa dai due ex concorrenti: cosa faranno





Cosa ha scatentato le illazioni sull’omosessualità di Enzo Paolo Turchi

“Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita – ha raccontato Carmen Russo – Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà“. Durante una conversazione nel reality, Zeudi Di Palma stava raccontando alcuni aneddoti legati a suoi amici gay. A un certo punto, parlando di uno di loro di nome Enzo, ha detto che non riuscirebbe “a tenersi un cecio in bocca”.

Nel mezzo del discorso, però, l’ex miss Italia ha fatto confusione e ha citato per errore il nome di Enzo Paolo. La gaffe ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti. Rendendosi conto dell’errore, Zeudi ha subito fatto marcia indietro, chiarendo che si trattava di un semplice lapsus. Tuttavia, come spesso accade, il web ha trasformato quella svista in una fonte di illazioni e dicerie infondate.

Carmen, tuttavia, resta salda nelle sue certezze: “Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno”, ha ribadito, puntando il dito contro la superficialità con cui certe notizie vengono deformate e amplificate sui social. Nella puntata di domani, Carmen Russo non parlerà solo di questo episodio, ma anche della sua esperienza recente nel programma di Carlo Conti. Ci sono tutte le premesse per un racconto sincero e coinvolgente. Ne vedremo delle belle.

“Dai, mi vergogno…”. Grande Fratello, Carmen Russo tira fuori cose intime con Enzo Paolo