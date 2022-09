Evento vip straordinario nella giornata del 23 settembre per Enrica Pintore, attrice de Il Paradiso delle Signore. Lei si è infatti unita in matrimonio e per celebrare questo avvenimento c’è stata una festa bellissima. Presenti i suoi amici e anche personalità famose, tra cui il suo testimone di nozze, amatissimo dal pubblico televisivo. La cerimonia ha avuto luogo nella capitale Roma e precisamente a Villa Livia, Appia Antica. Scatenata la sposa, che ha ballato e cantato con entusiasmo insieme agli altri ospiti.

Enrica Pintore de Il Paradiso delle Signore ha potuto godersi il suo matrimonio e le foto della cerimonia sono state pubblicate soprattutto dal suo testimone, nonché dal neo marito, che ha ricondiviso le varie foto e i tanti video fatti dagli ospiti presenti. Bellissima la dedica soprattutto del collega della Pintore, che appunto ha fatto da testimone, che ha voluto rievocare proprio la soap opera. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto e quali sono state tutte le immagini postate in rete.

Enrica Pintore de Il Paradiso delle Signore si è unita in matrimonio

Dunque, per l’attrice Enrica Pintore, che è una delle grandi protagoniste de Il Paradiso delle Signore, uno dei sogni più belli della sua vita è stato realizzato con il matrimonio celebrato nelle scorse ore. Il suo testimone è stato il collega Giorgio Lupano, che ha postato su Instagram a corredo di alcune istantanee delle nozze: “Ed eccoli qui, gli sposi più belli. Enrica Pintore del mio cuore, dopo averti chiesta in moglie al Paradiso ed in teatro è stato un onore essere il testimone del tuo matrimonio”. Hanno deciso di sposarsi due mesi prima della cerimonia.

Il sito Leggo ha ricordato, per chi non seguisse Il Paradiso delle Signore, il motivo di quel riferimento alla soap opera di Lupano nel post dedicato al matrimonio di Enrica Pintore. I due personaggi hanno vissuto una relazione molto turbolenta, che li aveva anche costretti ad andare a Milano per scongiurare una denuncia ai loro danni, essendo lui già unito in matrimonio con un’altra donna. E poi sono anche stati protagonisti di spettacoli teatrali. E ora la realtà ha visto Enrica Pintore sposarsi davvero.

Il marito di Enrica Pintore si chiama Daniele Moretti Costanzi. Lei, originaria di Nuoro e nata nel 1985, è famosa per il ruolo di Clelia Calligaris ne Il Paradiso delle Signore. Ha iniziato a prendere parte alla soap opera nel 2018, ma lei è stata anche protagonista a CentoVetrine, Un medico in famiglia, Mare fuori e I Cesaroni.