Ancora dichiarazioni molto forti e tristi da parte di Emma Marrone, che ha ammesso la sua sofferenza per uno degli episodi più tragici della sua vita. Le hanno posto quella domanda e lei ancora una volta se l’è sentita di rispondere, ma con un dolore che sembra essere sempre vivo. E le sue affermazioni hanno colpito tutti i suoi fan, i quali non le hanno fatto mai mancare la loro vicinanza e anche adesso sono sempre al suo fianco.

Emma Marrone, parlando di questa fase di sofferenza riguardante la sua vita, ha iniziato così a esprimersi durante la sua intervista a BSMT con Gianluca Gazzoli: “Da ottobre sono stata in pianta stabile più a Milano, rispetto a Roma dove realmente vivo. Ed è stato difficile, perché difficilmente amo staccarmi per così tanto tempo da Roma, soprattutto in un momento mio abbastanza fragile e caotico e devastante. Sono venuta qui a Milano e in pochissimo tempo sono riuscita a tirare fuori un disco”.

Emma Marrone e la sua sofferenza più grande: “Devastata, col cu*** per terra”

Emma, proseguendo la sua conversazione con Gazzoli, ha continuato a far capire che la sua sofferenza è stata immensa ma ha trovato la forza di andare avanti: “La vita reale mi ha fatto capire che i problemi veri sono altri. In maniera molto cinica o molto reale e cruda, quello che è successo mi ha talmente devastata, mi ha talmente lasciata col cu*o per terra, spaventata in mezzo al mondo, che adesso, per assurdo, non ho più paura di niente. Cioè, non mi tocca niente. Non ho più paura delle cose della vita, delle persone, di quello che dicono, di quello che pensano. Perché niente può più scalfire il mio cuore”.

Il suo dolore si riferisce alla morte di suo padre Rosario, deceduto nel settembre dell’anno scorso per una leucemia. La cantante ha aggiunto a BSMT: “Mi è accaduta una delle cose peggiori che potesse succedere e nella maniera più tremenda e quindi adesso ogni giorno è comunque un regalo, soprattutto perché all’inizio è stata veramente difficile. Ho avuto anche dei problemi. Ero talmente destabilizzata che non riuscivo a fare le cose. Mi sono resa conto che non è che avevo paura di morire: avevo paura di vivere”.

Infine, Emma ha capito che doveva necessariamente reagire: “Mi sono resa conto che dopo la perdita di mio padre io avevo iniziato ad avere paura di vivere. E poi ho detto: ‘Ma che caz*o stai facendo!’. E quindi, quando ho finito di risolvere una serie di problematiche sia burocratiche che tecniche… Io mi ero trasferita già da giugno da mia mamma perché eravamo agli sgoccioli della sua malattia… Quando ho finito di risolvere tutti i problemi, ho detto: ‘Vado a fare il disco’”.