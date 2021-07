Emma Marrone sempre più paladina del body positive. Solo qualche giorno fa la cantante ha postato alcuni scatti delle sue vacanze in totale relax insieme ad alcuni amici. Scatti in bikini: “Felice come una bambina di 9 anni. Sempre grata”, ha scritto nella didascalia del post.

“Sono le imperfezioni a fare la differenza…bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo. La perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso”. E infine un messaggio importante: “Ci sono persone che ogni giorno lottano per problemi davvero gravi. Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro”.

Emma Marrone struccata e al naturale: “Reali fino in fondo”



In questo momento Emma Marrone è impegnata con il Fortune Live 2021, una serie di concerti che la stanno portando in giro per l’Italia. Ma presto per la gioia dei fan tornerà anche sul piccolo schermo: sarà nella nuova edizione di X Factor insieme a Mika, Manuel Agnelli, e Hell Raton, come lei stessa ha mostrato anche in una foto di gruppo pubblicata su Instagram.







Un altro progetto molto atteso che la vede tra i protagonisti e nelle vesti di attrice, poi, è la serie tv tratta dal film A casa tutti bene per la regia di Gabriele Muccino, con il quale aveva fatto il suo debutto sul grande schermo nella pellicola Gli anni più belli. Ma tornando ai momenti di relax, poco fa Emma Marrone ha voluto condividere un altro messaggio positivo e di accettazione.

Si sa, la cantante condivide molto sui social della sua vita privata e professionale con i fan, sempre con spontaneità e naturalezza. E lo ha fatto anche con una nuova serie di foto in cui si immortala col viso struccato, senza filtri. Insomma, al naturale. “La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi, Senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi. Reali fino in fondo”, ha scritto sotto Emma Marrone prima di venir inondata da like e complimenti.