Furia totale di Emma Marrone. Gli insulti nei suoi confronti hanno fatto perdere la pazienza alla cantante, che non è certamente rimasta zitta di fronte a questo simile affronto. Lei ha toccato nei giorni scorsi un argomento molto importante e delicato, riguardante anche la sua sfera più intima, ma non tutti hanno concordato col suo pensiero ed ecco che tra i tanti commenti ne è anche spuntato uno pesantissimo. Lei lo ha condiviso e ha protestato vivacemente anche con coloro che hanno dato ragione all’odiatore del web.

Per Emma Marrone non è stato questo un anno facile. Oltre a questi insulti ed altri già subiti in passato, ha dovuto fare i conti anche con la gravissima perdita di suo padre. A proposito di lui ha raccontato recentemente: “Quando giravo il film era già ammalato. Ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine”.

Emma Marrone, insulti sui social: “Vergogna, vomitevole”

Dunque, alcuni giorni fa Emma Marrone prima di ricevere degli insulti aveva esclamato come ricordato dal sito Today: “Non siamo libere di gestire il nostro corpo, viviamo in un paese in cui una donna per fare un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai 40 anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto”. Ed ecco arrivare l’attacco di un follower.

In particolare, l’utente in questione ha replicato alla frase di Emma: “Perché in Italia puoi fare figli solo con un uomo?”. E c’è chi le ha scritto: “Prova con un cavallo”. Lei ha subito reagito: “Il tweet di questa ‘donna’ è vomitevole. I commenti sotto…anche peggio. Mi dispiace e mi vergogno per voi. Quanta ignoranza. Povera umanità”. Quindi, una presa di posizione molto forte nei confronti di un’internauta, che le ha praticamente rovinato la giornata. Non si sarebbe mai aspettata un simile trattamento da una signora.

Ovviamente Emma avrà anche ricevuto totale solidarietà da tantissimi altri suoi fan, che avranno condannato fermamente questo commento offensivo nei riguardi dell’artista originaria del Salento. Ma non ha voluto far passare questo messaggio senza replicare ed è stata apprezzata per questo motivo.