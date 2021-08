“Vi dedico tutto. Per l’amore che ho sempre ricevuto. Per tutte le cose che mi avete insegnato. Perché siete le mie radici e il mio cielo. Per i vostri occhi pieni di orgoglio. Perché tutte le volte che sono caduta, mi avete detto ‘adesso rialzati’”

“Perché se oggi sono qui e sono quello che sono lo devo anche a voi. Perché prima di essere la Emma di tutti, sono la vostra Chicca. Vi dedico 11 anni di successi e anche di dolore e sacrifici. Vi dedico ciò che è la mia vita, Grazie mamma! Grazie Papà!”. Queste le parole dedicate da Emma ai suoi genitori.

Niente di impensabile, anche Emma Marrone ha deciso di prendersi una pausa decidendo di distaccarsi un po’ dal mondo della musica, che per lei equivale a quello lavorativo. La biondissima cantante salentina ha preso per sé e i suoi genitori dei giorni di puro relax, non dimenticandosi di condividere coi follower i momenti più spensierati di questa vacanza all’insegna della famiglia.





Emma Marrone, reduce dalla tournée che l’ha portata in giro per l’Italia, in questi giorni ha deciso di fare tanti tuffi e prendere una dorata tintarella. E le foto condivise sui social non potevano che essere in bikini- La bella artista pugliese presenta una fisico mozzafiato e un lato B veramente ad opera d’arte, tanto da mandare in tilt tutti i suoi follower.

Scendendo nei meandri della sua vacanza, ecco cos’altro ha fatto l’ex coach di Amici. Tantissimi follower le hanno scritto di essere ‘bellissima’, mentre altri l’hanno definita semplicemente stupenda. Apprezzamenti soprattutto alla sua grande ironia: “Ci vuole sempre un po’ di c..o nella vita”, ha scritto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi in riferimento al sexy scatto.