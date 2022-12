Emma Marrone furiosa per un gesto choc ai suoi danni, che l’ha sconvolta non poco. Ma non è l’unica ad essere rimasta basita da questa vicenda, infatti migliaia di suoi follower hanno voluto esprimerle vicinanza in questo difficile momento. Nessuno poteva nemmeno lontanamente immaginare una cosa simile, invece è diventata realtà e lo sconcerto ha subito preso il sopravvento. Non poteva stavolta rimanere in silenzio e, attraverso il suo profilo Twitter, ha esternato tutta la sua incontenibile rabbia.

Un episodio veramente clamoroso e molto grave, che ha lasciato senza parole in tanti. Ma non Emma Marrone, furiosa come non mai per questo gesto che non dimenticherà mai. Nel mondo della musica e dello spettacolo in generale ogni persona ha le sue preferenze e quindi un artista può piacere o meno, ma quello che ha subito l’artista è qualcosa che va a toccare il lato umano della donna. Ma andiamo a vedere cosa è stata costretta a incassare e soprattutto che reazione ha avuto.

Emma Marrone furiosa per il gesto choc contro di lei

Nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre, Emma Marrone ha mostrato di essere furiosa come mai prima d’ora. Questo gesto contro la cantante ha coinvolto un aspetto troppo intimo e doloroso e non poteva certamente perdonarlo. Amici vip e non solo si sono subito schierati dalla sua parte, condannando senza se e senza ma quelle parole usate da un utente nei riguardi della donna. Purtroppo è stato tirato in ballo suo padre, morto pochi mesi fa a causa di una leucemia. Una ferita che è ancora più che aperta.

Emma ha letto questo commento di un’hater, che ha preso in giro il decesso del genitore: “Come festeggerai Natale? Con mamma e papino?”. E l’artista salentina è esplosa: “Vi auguro le peggiori sofferenze. Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la me*** di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili perché, oltre ad essere il nulla, siete anche dei codardi. Fai schifo, ti meriti la vita di me*** che hai”. E andiamo a scoprire insieme quali sono stati alcuni dei commenti, scritti dai suoi seguaci.

Vi auguro le peggiori sofferenze. pic.twitter.com/PLeLQy6TOy — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 23, 2022

La modella Elisa D’Ospina ha commentato: “Speravo fosse un fake, invece no”, mentre Manila Nazzaro ha applaudito il messaggio di Emma. Altri tweet: “Non dare retta a queste persone”, “Questa è una deficiente”, “La gente purtroppo è piccola piccola”, “Mamma mia che gente cattiva”, “Non ho davvero parole”.