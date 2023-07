Clamorosa bomba gossip su Emanuele Filiberto, che avrebbe una nuova fidanzata famosa. Fin qui potrebbe essere tutto normale, ma c’è una cosa da tenere in considerazione, infatti lui non ha mai annunciato la fine del suo matrimonio con Clotilde. La notizia sarebbe stata tenuta segreta, visto che tutti ormai stavano pensando all’eventuale festa per i 20 anni dalle nozze. Invece, l’ex giudice del programma Amici di Maria De Filippi si sarebbe lasciato e avrebbe subito trovato un’altra.

Una notizia pazzesca, giunta in piena estate e rilanciata dal settimanale Diva e Donna, che ha anche postato una foto del bacio di Emanuele Filiberto con questa sua nuova fidanzata. Quest’ultima è una cantante e si è anche scoperto quale sia il suo nome. Non abbiamo dichiarazioni dei due, ma l’immagine è inequivocabile, quindi smentire questa relazione sentimentale è praticamente impossibile. E chissà come l’avrà presa l’ormai sua ex moglie.

Emanuele Filiberto e la sua nuova fidanzata: “Lei è una cantante”

Il colpo di scena di Emanuele Filiberto si è materializzato improvvisamente e ora tutti conoscono chi sia la sua nuova fidanzata, che gli ha rubato il cuore. Con l’ex coniuge Clotilde Courau ha anche concepito le sue due figlie: la primogenita si chiama Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria e ha quasi 20 anni, mentre la seconda è Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria ed è nata nel 2006. Eppure l’anno scorso, nonostante alcune voci di crisi, lui a Verissimo aveva confermato di essere ancora innamorato.

Come scritto nel nuovo numero in edicola di Diva e Donna, Emanuele Filiberto si è fidanzato con Nadia Lanfranconi: “Il principe Emanuele Filiberto bacia un’altra donna. Lei è Nadia Lanfranconi, la cantante italiana ex di Mel Gibson“. Quindi, tra i due è scoccata la scintilla e lui ha ormai archiviato definitivamente il suo matrimonio, sebbene ovviamente lo ricorderà sempre positivamente anche perché gli ha permesso di diventare due volte padre.

L’artista italiana avrebbe adesso conquistato Emanuele Filiberto, dopo aver fatto perdere la testa all’attore Mel Gibson. Essendo ormai stati paparazzati insieme, non resta ora che aspettare qualche foto di coppia ufficiale.