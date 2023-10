Tradimento di Emanuele Filiberto, interviene Nadia Lanfranconi. Oltre ad essere un membro di Casa Savoia, figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, il principe è diventato negli ultimi anni un noto personaggio tv. Ha partecipato a diversi programmi come Amici dove ha fatto il giudice. Recentemente è stato intervistato da Francesca Fagnani a “Belve” e naturalmente una parte importante è stata riservata ai suoi tradimenti. Le sue dichiarazioni fanno ancora discutere.

Alla domanda sui tradimenti nei confronti della moglie Clotilde Corau il principe Emanuele Filiberto ha spiegato: “Purtroppo sono successi; ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito. C’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti”. In realtà le cose forse non stanno proprio così. Dopo quelle parole, infatti, è intervenuta Nadia Lanfranconi, cioè la donna che ha avuto una storia con il nobiluomo.

Le rivelazioni di Nadia Lanfranconi: “Siamo stati insieme 3 anni”

Altro che tradimento. Quella tra Nadia Lanfranconi e il principe Emanuele Filiberto è stata una relazione vera e propria. Almeno stando alle dichiarazioni della cantante e attrice italiana – ex di Mel Gibson e vive da anni a Los Angeles – che fu paparazzata mesi fa mentre baciava il marito di Clotilde. Intervistata da Diva e Donna oggi dice: “Sono stanca di ricevere insulti via Internet: non sono una spacca famiglie!“.

Nadia Lanfranconi dà la sua versione dei fatti e le parole di Emanuele Filiberto vengono almeno in parte smentite: “Sono tre mesi che ricevo insulti simpatici come uno schiaffo in piena faccia. Uno per tutti: “Pensavo che tu volessi diventare famosa come cantante e non come puttana di un principe italiano ancora sposato”. Credono che io abbia rotto un legame familiare o che sia stata “l’altra”, l’amante. Ecco, mettiamo in chiaro che io non sono mai stata con un uomo che non fosse già separato, nei fatti o legalmente, dalla moglie”.

Nell’intervista al settimanale Nadia spiega: “Sono stata in una relazione che è durata tre anni ed è stata una relazione alla luce del sole, nessuno mi ha mai nascosto né a Los Angeles, né nel Principato di Monaco e nemmeno in Italia, anche in occasioni affollate come alcuni concerti estivi. Però io sarei anche stanca che si parli di me solo per questi motivi, senza raccontare quello che sono riuscita a ottenere nel mio lavoro”.

E ancora: “Io non capisco come una persona possa rilasciare delle interviste, guardando negli occhi chi lo sta intervistando, e raccontare una versione dei fatti diversa dalla realtà. Posso dimostrare tutto quello che sto raccontando. Mi auguro che nessuno mi accusi di mentire o di essere in cerca di visibilità”. Infine su Clotilde, come è possibile che non sapesse nulla? “Non lo so, non ne ho la minima idea. Però, ripeto, io non sono mai stata nascosta, io non mi sono mai sentita trattata come se fossi l’amante che non doveva essere vista”.

